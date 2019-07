Máxima tensión en Cadalso entre vecinos y grupos animalistas por el «robo» de perros Los dueños denuncian que llegaron a coger animales que no estaban amenazados por el fuego

Seguir Aitor Santos Moya @asmoya10 Madrid Actualizado: 04/07/2019 01:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Siete de la tarde del pasado lunes. El fuego continua descontrolado en el frente oeste, entre Cenicientos y su Peña. Los helicópteros de rescate se afanan en recoger agua de la piscina municipal de Cadalso de los Vidrios, a fin de controlar un incendio que en apenas tres días ha devorado cerca de 3.300 hectáreas, 2.500 dentro de la Comunidad de Madrid. Mientras, un grupo de vecinos de la localidad contemplan los trabajos aéreos de extinción aprovisionados de víveres, que reparten a los profesionales y voluntarios desplazados hasta la instalación. Tras 48 horas de intensa lucha, el viento ha trasladado las llamas a varios kilómetros del pueblo. «Lo peor ya ha pasado», advierten con cautela. Pero la tranquilidad, que por fin parece imperar en la zona, se rompe de forma inesperada. «Ya están aquí los de la protectora, se van a enterar», gritan varios de los congregados.

Sin dudarlo, una decena de personas corre a su encuentro con ánimo de agredirlos. La tensión se dispara. A un lado, recién llegados en una furgoneta oscura, un grupo de animalistas aguanta el envite de los residentes de Cadalso. Los gritos, amenazas y amagos de puñetazos se suceden hasta el punto de que la Guardia Civil tiene que intervenir para evitar males mayores. El motivo de la batalla, cuentan los vecinos, es el «robo» de animales que afirman haber sufrido por parte de supuestas protectoras. «Desde el primer día, hubo gente que se dedicó a romper los candados de las fincas con cizallas para llevarse a los perros», apunta un afectado, quien, lejos de ensalzar la ayuda recibida, incide en que no todas las parcelas estaban amenazadas por el fuego: «También cogieron caballos, ovejas, cabras o cerdos».

Una denuncia que varios propietarios aseguran haber trasladado a la Guardia Civil. El incendio, originado en la madrugada del sábado, provocó que numerosas protectoras acudieran a la zona para salvar el mayor número de animales posible. Algunos, fueron trasladados a lugares habilitados como la plaza de toros del municipio de Villa del Prado, a 15 kilómetros de las llamas, desde donde se iniciaron los trámites para identificar a sus dueños y devolvérselos. El problema, no obstante, se produjo cuando algunos grupos animalistas condujeron a los ejemplares a otras ubicaciones.

«Muchos vecinos no saben donde están sus animales», señala un trabajador de Cadalso, convencido de que no todas las protectoras actuaron igual: «Los que de verdad vinieron a ayudar, se preocuparon por darles agua y comida, así como curarles las heridas que tuvieran». Sin embargo, los testigos remarcan que otros grupos se preocuparon más por capturar perros, independientemente de que estuvieran amenazados o no. «Con la excusa de que “no estaban bien cuidados” o “eran utilizados para la caza”, los metían en vehículos sin ningún tipo de identificación», incide otro lugareño.

Sin chip de identificación

Tras estos episodios, la hostilidad ha sido la tónica reinante en el enclave. El domingo, las protectoras tuvieron que desmontar un punto de coordinación y entrega, situado en el polideportivo de Cadalso, debido a «las amenazas e intentos de agresión sufridos en Las Rozas de Puerto Real», localidad vecina donde también se propagó el incendio. La Guardia Civil, alertada en reiteradas ocasiones, tuvo que emplearse a fondo para apaciguar los ánimos.

Por si fuera poco, la falta de chip de muchos de los animales complica sobremanera la localización de los dueños. Los damnificados revelan, incluso, que se han dado casos en los que han ido a por sus perros y les han negado su devolución: «Al no tener el chip puesto, les han llegado a amenazar con denunciarlos».