Garrido seguirá cobrando como diputado al no renunciar al acta El ex presidente deja esta mañana el grupo parlamentario del PP y su puesto como tal en la diputación permanente de la Asamblea, y será «no adscrito»

El ex presidente regional Ángel Garrido dejará esta mañana su sitio en el grupo parlamentario popular de la Asamblea, pero no renunciará a su acta de diputado, sino que se pasará al grupo de no adscritos. Así lo ha manifestado él mismo durante un acto electoral con Ciudadanos, el primero que celebra ya como protagonista en esta formación, que ha tenido lugar en Pozuelo de Alarcón.

Garrido seguirá siendo diputado, y cobrando como tal, por tanto, hasta que se celebren las elecciones municipales y autonómicas y se renueve la Asamblea. Después muy probablemente continuará siéndolo, pero ya por el grupo de Ciudadanos, en cuya lista figura como número 13. Este miércoles ha anunciado a la prensa que dejaría el grupo popular y el puesto que tiene también en la diputación permanente –la única que puede tomar decisiones en este periodo en que ya no hay actividad en la Asamblea– pero no dejará su acta, sino que seguirá siendo diputado, dentro del grupo de no adscritos, que forma él solo porque los demás diputados están integrados en el resto de partidos: 47 ahora en el PP, 37 en el PSOE, 27 en Podemos y 17 en Ciudadanos.

Además, fuentes de la formación naranja han informado que Garrido ya se ha dado de baja en el PP, y en los próximos días se dará de alta como afiliado en Ciudadanos.

Durante el acto electoral que ha celebrado esta mañana en Pozuelo junto al cabeza de lista de Cs, Ignacio Aguado, Garrido ha podido escuchar un grito de «¡Traidor!» proferido por una transeúnte. A lo que él ha respondido, dirigiéndose a su auditorio –de afiliados y simpatizantes de Ciudadadanos–: «¿Entendéis por qué va a perder muchos votos el PP?».