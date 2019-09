PARQUE NACIONAL La Xunta defiende la gestión en Ons frente al boicot de Abel Caballero La conselleira de Medio Ambiente subraya que los cupos de acceso son «innegociables»

Pablo Pazos Santiago Actualizado: 10/09/2019 21:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Islas Cíes: la guerra política azuzada por Abel Caballero

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, compareció esta tarde en el Parlamento a petición propia —y también de todos los grupos de la oposición, salvo el PSOE—, para «poner luz» sobre la polémica suscitada en torno a la candidatura del Parque Nacional das Illas Atlánticas para que la Unesco lo reconozca como Patrimonio de la Humanidad, y los cupos de acceso a uno de los archipiélagos que lo componen, el de Ons. E, inevitablemente, salió a relucir el nombre del principal instigador:Abel Caballero, alcalde de Vigo. «Se estuvo generando una confusión y una alarma totalmente innecesaria entre los vecinos de la zona», censuró la conselleira en el arranque de su exposición inicial.

Tras subrayar que la gran pregunta de fondo es si se quiere o no el Parque Nacional, y en tal caso asumir que son incuestionables el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)y los cupos, censuró: «Todo esto saltó por los aires porque entra en escena Abel Caballero. Que, como bien dijo una vecina de Ons, no tiene pito que pitar en este tema». La titular de Medio Ambiente denunció que el regidor «quiere para su concello, y ya no sé si para su concello, lo que no quiere para Bueu». Vigo, Cíes, sí; Ons y Bueu, no, resumió. «Es algo inaudito. Quiere dinamitar por todos los medios la candidatura», incidió en su denuncia de los modos de Caballero, empeñado en que solo sean reconocidas las Cíes como parte de su cruzada personal contra Feijóo y la Xunta.

«Visto lo sucedido y hablado», expuso la conselleira frente a las cortinas de humo lanzadas por el primer edil vigués, «es necesario dejar claro que los cupos de acceso existen, pero van a seguir existiendo. Será así independientemente de lo que ocurra con la candidatura (...). No tiene nada que ver el cupo con la candidatura. Aunque no haya candidatura, hay cupo porque hay PRUG. Es bueno no engañar», se extendió en el esfuerzo didáctico. Y si la candidatura «prospera», abundó, «no tendría ningún tipo de efecto adicional» en las restricciones a los accesos, abundó. «Hay gente que se siente muy a gusto malmetiendo (...). Cuando alguien trata de meter miedo, algo queda», reprochó. «El alcalde de Vigo no va en contra de la Xunta, va en contra de los vecinos de Ons y Bueu», que perderían las ayudas asociadas a la declaración de Patrimonio de la Humanidad, alertó.

Abiertos al diálogo

Vázquez, si bien se mostró dispuesta a «pulir aspectos» y a seguir escuchando a los vecinos, que disponen de libre acceso siempre que demuestren su condición como tales, dejó muy claro que los cupos son «imprescindibles e innegociables» para preservar el parque. Debe ser el Concello de Bueu quien aclare cuántas personas viven en Ons. Si se demuestra que hay más vecinos de los casi 350 acreditados, se reservarían más plazas, pero se deducirían del cupo general de 1.300 personas.

La oposición intentó embarrar la comparecencia luciendo camisetas — «Ons en loita»— y acusando a la Xunta de desoír a los afectados.