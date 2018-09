Repetirá como candidato Rey Varela se postula para gobernar Ferrol y «recuperar el tiempo perdido» Asegura que su intención es «retomar la obra iniciada» durante su etapa de alcalde, entre los años 2011 y 2015. La decisión del todavía conselleiro de Política Social anuncia la primera baja en la Xunta antes de las municipales

Z. RIAL

Era un secreto a voces que ayer el propio José Manuel Rey Varela se encargó de confirmar. Rodeado de familiares, amigos y unos 300 militantes y simpatizantes del PP, el todavía conselleiro de Política Social anunció ayer que volverá a optar a la presidencia del partido en Ferrol con el objetivo de repetir como candidato de los populares a la alcaldía en las elecciones municipales de 2019. «Yo no vuelvo a Ferrol, es que yo nunca me he ido», expuso en un discurso en el que en varias ocasiones se mostró visiblemente emocionado. Su intención de regresar a la arena de la política municipal «de lleno, sin reservas y sin segundas derivadas», deja entrever su inminente salida del Gobierno gallego; una senda que previsiblemente también seguirá la titular de Medio Ambiente, Beatriz Mato, para optar a la alcaldía de La Coruña, y que obligará a Alberto Núñez Feijóo a remodelar su equipo de gobierno.

El que fuera regidor de la ciudad departamental durante 2011 y 2015, explicó que su objetivo será volver a la alcaldía para «recuperar la obra iniciada» durante su mandato y recobrar así el «tiempo perdido» en la ciudad desde que el rupturista Jorge Suárez llegó a la alcaldía. En este sentido, Rey Varela recordó algunas de las medidas impulsadas por su equipo desde la Plaza de Armas, como la reducción de la deuda del consistorio, la finalización de las obras de la Plaza de España o la remodelación de diferentes espacios de la ciudad. «Dejamos un Ferrol vivo, en marcha, dinámico, un Ferrol con más comedores escolares y sénior, con un auditorio, una residencia universitaria y defendiendo el naval y la diversificación económica», valoró el titular de Política Social, al tiempo que matizó que en 2015 esa alegría se convirtió en la «mayor pena» al ver que «este rumbo se paraba por un puñado de votos y un pacto de perdedores que solo se pusieron de acuerdo para que no gobernara el partido más votado».

Durante su intervención, José Manuel Rey Varela confesó que uno de los motivos que lo han llevado a dar este paso han sido los mensajes de los ciudadanos de la ciudad. «Me paran por la calle, de todos los partidos, no solo del PP, y me animaban a presentarme», confesó. Precisamente, el momento más emotivo de su alocución fue cuando el conselleiro de Política Social agradeció el afecto de los exalcaldes del PP en Ferrol, como el recientemente fallecido Juan Blanco Rouco y Afonso Couce Doce. También tuvo un recuerdo para el exconselleiro de Manuel Fraga Juan Fernández, que lideró en 1995 una escisión del partido en la ciudad, Independientes por Ferrol, que se reintegró en la formación en los últimos comicios municipales tras el abandono de la política activa por parte de Fernández. «Nunca podré devolver a este partido el cariño que siento por vuestro apoyo y siempre me quedará el mejor honor de mi vida, ser alcalde de nuestra ciudad», resumió Rey Varela.

Trayectoria

Licenciado en Derecho, José Manuel Rey Varela (Ferrol, 1975) fue el primer y único alcalde en lograr una mayoría absoluta en la ciudad departamental en 2011. Durante ese mandato, que finalizó en 2015, el popular ostentó también la presidencia de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), donde logró alcanzar importantes acuerdos con la oposición de PSOE y BNG. Tras perder la alcaldía, Feijóo lo repescó para su gobierno, encomendándole el área de Política Social. En sus tres años dirigiendo esta consellería, sus prioridades han sido las medidas de apoyo las familias como el Bono Concilia, la Tarxeta Benvida o la implantación de casas nido en el rural. También la mejora en la atención de mayores y dependientes.