GALICIA Un taxista vigués trabaja en falda porque la normativa le prohíbe usar pantalón corto Ha sido denunciado por falta de decoro, aunque una parte de sus compañeros lo apoyan

La llegada del calor ha avivado la polémica en Vigo, donde una estricta normativa prohíbe a los taxistas trabajar en pantalón corto incluso en los meses en los que el termómetro más aprieta. En su día, la norma ya fue criticada por algunos que apelan a las horas que pasan sentados para justificar el uso de prendas más frescas. Pero estos días, uno de los taxistas de la ciudad ha hecho su propia lectura del reglamento para adaptarla a sus necesidades. Esta ordenanza municipal, que data de septiembre de 2018, excluye el uso de pantalones cortos, chándal, camisetas de tirantes o las chanclas, pero no alude a las faldas, que sí pueden usar las taxistas. A este vacío legal se aferra el profesional que no ha dudado en echar mano de esta prenda para trabajar de una manera más cómoda.

Su decisión he generado respuestas contrarias, incluso dentro del mismo sector. Desde la asociación Elite Taxis defienden el derecho de su compañero a vestir una falda si así lo considera, porque opinan que no afecta al desarrollo de su trabajo y que si es una prenda permitida en el caso de las mujeres lo debe ser también en el caso de los taxistas hombres. En la otra cara de la moneda, la Cooperativa del Taxi llegó a denunciar el caso ante la Policía Local porque esgrimen que no beneficia a la imagen del gremio y que se salta la normativa que delimita la uniformidad dentro de la profesión.

Alternativas «curiosas»

La polémica también ha tenido eco en las redes sociales, un escenario en el que los que apoyan la decisión del taxista que viste falda parece ser mayoritaria. El protagonista del caso, sin embargo guarda silencio y trata de evitar el conflicto limitándose a pedir respeto para su decisión. Quienes están de su parte defienden que en otras ciudades españolas sí se pueden usar determinadas prendas cortas sin que este hecho ponga en tela de juicio la profesionalidad o decoro de los conductores. Y, entre tanto, afirman que seguirán tomando alternativas así de «curiosas».