EMPRESAS Alcoa insiste en que las plantas no son rentables y confirma su cierre El Gobierno acude al encuentro sin propuestas concretas para revertir la postura de la aluminera americana

José Luis Jiménez

@abcengalicia Santiago Actualizado: 23/10/2018 23:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alcoa no se mueve ni un milímetro. La primera toma de contacto de sindicatos, administraciones públicas y empresa se salda confirmando los peores augurios: la compañía mantiene su versión inicial de que las plantas de La Coruña y Avilés no son rentables, y por tanto, reitera que sigue adelante con el ERE en ambas factorías, que se llevaría por delante los casi 700 puestos de trabajo de una y otra. La reunión celebrada esta tarde en el Ministerio de Industria de Gobierno, Xunta, Principado y las centrales sindicales deja, aparentemente, poco margen para la esperanza. La sorpresa negativa de esta primera cumbre para salvar los empleos es que el Gobierno no ha ofrecido alternativa ni medida alguna para que Alcoa reconsiderara su posición, y según fuentes de la reunión, se ha limitado a tomar nota de lo que se discutía.

El presidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé, ha puesto encima de la mesa lo que el Gobierno le había reclamado insistentemente los últimos días: los argumentos que justifican la decisión empresarial de cerrar las factorías. Y de nuevo, amparándola en un sumatorio de elementos, tales como el incremento del precio de las materias primas, la situación del mercado internacional del aluminio, la obsolescencia tecnológica de las dos factorías y, en último lugar, los costes energéticos. La multinacional ha insistido en que la tarifa eléctrica es una variable más, pero en ningún caso la decisiva, para adoptar el cierre de las plantas.

Sin marcha atrás

La postura de la compañía ha sido «firme», según fuentes presentes en la reunión, sin intención alguna de dar marcha atrás. De hecho, tanto el conselleiro Francisco Conde como los dirigentes sindicales plantearon que, como primera medida, Alcoa debía levantar el ERE anunciado, y acto seguido abrir un periodo de negociaciones para encontrar una salida que garantizara el mantenimiento de los empleos en las plantas. A este planteamiento se ha sumado en el último minuto el Gobierno, que ha llegado a pedirle a Bartolomé que elevara una consulta a la central de Alcoa en Estados Unidos sobre la posibilidad de paralizar temporalmente el expediente de regulación de empleo. Pero la empresa se ha negado de manera tajante.

En segundo lugar, Galicia se ha dirigido al Gobierno para que planteara medidas concretas que acabaran con la inseguridad que el actual marco energético está generando a las empresas electrointensivas como Alcoa. En los últimos días, Conde había expresado la necesidad de dotar al sector de un escenario de estabilidad que les permitiera conocer con suficiente antelación el régimen tarifario al que acogerse. Siquiera cuál es la idea del Gobierno para el año próximo, a escasos dos meses de que entremos en 2019. Silencio entre los cargos ministeriales y advertencia en Alcoa: la solución al problema no pasa por ahí.

Otra exigencia de la Xunta ha sido que se concretaran los plazos de ejecución de la partida presupuestaria de compensaciones a las electrointensivas, dotada con 150 millones de euros. Pero ni el secretario general de Industria, Raúl Blanco, ni la directora general de Política Energética y Minas, María Jesús Martín, han dado respuesta a estos planteamientos. Más silencio desde el Ministerio de Industria, a pesar de que su titular, Reyes Maroto, había repetido durante estos días que solo trabajaban con el objetivo de que la aluminera mantuviera la actividad en las plantas de La Coruña y Avilés.

A la salida, el conselleiro de Economía ha calificado la reunión de «lamentable» y ha criticado que «no se cumplieran las expectativas», un dardo dirigido principalmente a la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de iniciativa «en la búsqueda de vías de solución» al conflicto abierto. Según su diagnóstico, esas soluciones pasan por que el Ministerio proponga «medidas concretas», que han brillado por su ausencia en esta primera toma de contacto. Conde, igualmente, ha apelado también a la «responsabilidad» de Alcoa para retirar el ERE.

El conselleiro ha recordado que la única administración pública con competencias para dar una respuesta adecuada a la amenaza de Alcoa es el Gobierno central. Pero por el momento se desconoce cuáles van a ser sus cartas en esta negociación, que se prevé larga, y en la que se introducirá el elemento distorsionador de la mesa de negociación que se constituirá el próximo 31 de octubre entre empresa y sindicatos para empezar a ajustar el ERE. A través de un comunicado, la empresa ha avanzado este martes que en esta mesa presentará el plan social para los trabajadores afectados.

Se espera que, con anterioridad, se produzca la reunión entre la ministra Maroto y los presidentes gallego y asturiano, Alberto Núñez Feijóo y Javier Fernández, respectivamente, que hubo de aplazarse por el viaje oficial de la primera a tierras chinas. Hasta la semana que viene no se podrá mantener un encuentro que se prevé tenso, toda vez que Galicia y Asturias mantienen una «hoja de ruta común», con exigencias claras al Gobierno, que por el momento no han sido atendidas.

Plantón sindical

Tras la negativa de la multinacional americana a dar marcha atrás en su decisión, a la hora y media de reunión, los representantes de UGT y CC.OO. se levantaron de la reunión y se marcharon, anunciando que instarán a la creación de una mesa tripartita entre Estado, comunidades autónomas y sindicatos para «hacer que la empresa entre en razón». Y advirtieron que mantendrán una postura «belicosa» en la negociación del ERE, si es que este sigue adelante.

«Han presentado una intervención oral dando datos y poniendo como problema el coste de la materia prima cuando ellos son los principales vendedores. Han dado argumentaciones que rebatiremos en la memoria contra el ERE», ha censurado el responsable de UGT Pedro Hojas.

Desde La Coruña, los trabajadores de la planta anunciaron ayer nuevas movilizaciónes con la celebración el próximo 29 de octubre de una «marcha obrera», en la que volverán a recorrer la ciudad ataviados con sus monos de trabajo, y a la que invitan a participar a sus familiares y los ciudadanos que lo deseen.