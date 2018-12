Crisis en la confluencia Las primarias de En Marea las revisará un juzgado de Orense Un miembro del comité de garantías denuncia el proceso por falta de seguridad

J. L. J.

@ABCenGalicia Santi Actualizado: 27/12/2018 20:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Quien pensara que el laberinto de las primarias de En Marea llegaba a su fin con la votación del pasado fin de semana y la proclamación en plena Nochebuena de la victoria de Luís Villares pecaba de ingenuo. El rupturismo acabará dirimiendo su proceso interno en sede judicial, según avanzó este jueves Manuel Nogueira, miembro del comité de garantías de En Marea, y que el pasado lunes denunció ante un juzgado de Orense las supuestas anomalías y vicios que anularían las votaciones y los resultados que de ellas emanaron.

«No acepto el resultado porque la plataforma [informática que recopiló el voto telemático] tenía muchas fisuras de seguridad y no hubo una empresa contratada para supervisar un procedimiento dirigido por la coordinadora, que está siendo juez y parte interesada en todo el proceso electoral. No se tiene que reconocer el resultado de la votación», afirmó este miembro del mismo comité que, en la víspera de la primera votación el 27 de noviembre, mandó suspender el proceso por un acceso no autorizado al censo de los inscritos.

Su denuncia ante el juzgado tiene como «fundamento principal» un documento enviado por la coordinadora en el que «suplantando al comité electoral» decía que la votación «se podía celebrar con todas las garantías», informa Ep.

«En el punto tres, nos dicen que la entidad contratada como autoridad independiente de control de la votación es una empresa, nos dan un teléfono y un nombre de contacto. Al día siguiente, llegaron correos al comité de la comisión de garantías en los cuales se decía que la nueva plataforma de voto contratada tenía algunas deficiencias. Llamé al responsable de la empresa para ver si de verdad estaba contratada y dice que no tenía ningún contrato para dar ningún servicio el fin de semana de las votaciones», reseñó. «Presenté denuncia en base a eso: la coordinadora nos mintió para que se levantara la suspensión cautelar que había sobre el proceso».

Seguir adelante

Mientras tanto, el ganador de las primarias y líder de En Marea, Luís Villares, se mostró partidario de continuar con el proceso de renovación de órganos porque el partido «no puede estar paralizado por una reclamación», y llamó a «cerrar heridas». El suyo es un deseo estéril, dado que la candidatura rival que encabeza David Bruzos y avalan Podemos, EU, Anova y los «alcaldes del cambio» no reconoce los resultados, y en principio no participará este sábado en el acto de toma de posesión de los nuevos integrantes del Consello de las Mareas.