INDUSTRIA Feijóo ve casi imposible mantener a la plantilla de Alcoa Los trabajadores se manifiestan esta tarde en La Coruña tras la decisión de no aprobar el paquete de medidas para rebajar la luz a las electrointensivas

N. S. @ABCenGalicia Santiago Actualizado: 26/04/2019 12:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El futuro de la plantilla de Alcoa es cada vez más incierto. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aplazar la aprobación prevista para hoy del Estatuto de Consumidores Electrointensivos pone en riesgo la posibilidad de que aparezca un inversor interesado en las factorías de La Coruña y Avilés, en las que trabajan 700 personas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo alertó esta mañana en Lugo de que «prácticamente no existe ninguna posibilidad» de que Alcoa pueda mantener el «cien por cien de la plantilla» actual en La Coruña.

El Gobierno central decidió aplazar la aprobación del paquete de medidas para abaratar la factura de la luz a la industria gran consumidora de energía tras el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En su informe, Competencia avisaba de que las propuestas podrían tener problemas en la Unión Europea, al ser consideradas ayudas de Estado, e instaba al Ejecutivo a que realizase un estudio de adecuación a esa normativa para evitar que la Comisión Europea las tumbase en el futuro. Será el próximo Gobierno que salga de las urnas el que deberá abordar la regulación. La industria electrointensiva lleva meses recalcando de que no puede competir con otros países debido al elevado coste de la electricidad en España. Paga el megavatio/hora, según la patronal, 25 euros más caro que en Alemania.

«Nosotros teníamos claro que íbamos a llegar a las elecciones generales perdiendo el tiempo. Diciendo que se hace, pero no se concreta y, por lo tanto, en una situación de inestabilidad», recriminó Feijóo al Ejecutivo Central, antes de participar en un acto electoral. «Lamentablemente, se han cumplido las previsiones», añadió, según informa Efe. «Sabíamos que no hay interés por presentar un estatuto para las empresas electrointensivas y en este momento Alcoa está en el aire», censuró el presidente autonómico. Feijóo recordó, además, que la incertidumbre no se circunscribe solo a la factoría de aluminio coruñesa. En San Cibrao esta situación también provoca «muchísimas preocupaciones», dijo. «Con el precio actual de la energía, San Cibrao pierde dinero cada mes» y «en consecuencia, estamos bastante peor que hace unos años» . El presidente de la Xunta recordó también que en Galicia hay unos 5.000 trabajadores en este tipo de industrias que se verán afectados por la ausencia del estatuto.

Desde la plantilla se sienten «estafados» por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Nos han mentido una vez más», subrayó el presidente del comité de empresa de la fábrica de Alcoa en La Coruña, Juan Carlos López Corbacho, según informa Ep. Los trabajadores mantuvieron esta mañana una reunión con el alcalde Xulio Ferreiro, en la que consideraron que «el Gobierno es al final quien nos va a cerrar». «Nos prometió en enero un escenario de seis meses para buscar una salida para las plantas» y, en las diferentes reuniones que han mantenido, «se comprometían a garantizar el cien por cien del empleo y nos han mentido porque no es así», reconoció Corbacho. Los trabajadores llevarán esta tarde sus protestas ante la delegación del Gobierno en una manifestación que partirá a las 18.00 horas de la planta en dirección a la Delegación del Gobierno.

El alcalde de la ciudad lamentó también que el Gobierno central no haya «estado a la altura» y consideró que debía haber realizado un estatuto al que Competencia no le pusiese pegas.