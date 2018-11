Infantil València acollirà una nova edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu en 2019 La nova edició es celebrarà del 8 al 23 de febrer en 30 seus, 14 més que en la darrera edició

La Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) ha donat el tret d’eixida amb la presentació de la setena edició, emmarcada sota el títol ‘Cap al seté somni’ que es va realitzar ahir al Centre del Carme Cultura Contemporània, centre depenent de l’àrea de Cultura de Diputació. La vicepresidenta de la institució provincial, Maria Josep Amigó, va participar a la presentació junt amb el director de la MICE, Josep Arbiol, el secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona, i representants de distints col·laboradors de la Mostra.

La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, va ressaltar durant la seua intervenció que “és un luxe col·laborar i donar suport econòmic -22.700 euros dintre de la convocatòria pública de subvenció de festivals, mostres i certàmens de caràcter privat- a un festival audiovisual específic de caràcter educatiu”. A més, es tracta “d’un festival pioner i atrevit que potencia una actitud crítica enfront dels mitjans de comunicació per plantejar un debat educatiu, sincer i necessari, a favor de la nostra societat”, va manifestar Amigó.

Durant l’acte s’ha presentat el cartell anunciador de la MICE 2019, dissenyat pel prestigiós dissenyador valencià de projecció internacional, Francis Montesinos.

En aquesta nova edició, que es celebrarà del 8 al 23 de febrer, hi haurà 14 seus més que en la darrera edició, en total 30 seus que serviran per a teixir una vertebració del territori, en paraules de Amigó, i consolidar més si cap aquesta mostra que va nàixer en 2013 de la mà de l’Associació Cultural Jordi el Mussol i d’un mestre de primària que veia com era necessari l’aprenentatge audiovisual per la influència que reben els xiquets i les xiquetes per part dels mitjans de comunicació i les noves tecnologies, i que es va convertir en el director d’aquest projecte, Josep Arbiol.

El director de la MICE es va mostrar molt satisfet amb la gran acollida que han tingut totes les edicions i ha destacat la millora de la qualitat dels curtmetratges que s'han presentat aquest any i també es va mostrar molt agraït en totes les seus col·laboradores per la seua labor en la difusió de la marca MICE. Arbiol, a més, va anunciar que deixarà de formar part d’aquesta Mostra en acabar aquesta setena edició.

El que serà director de la MICE fins a esta edició creu que “el nombre d'espectadors d'aquest any serà major que els 30.000 del curs passat”.

Per la seua banda, el secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona, va assenyalar que “un dels festivals que més èxit ha tingut ha estat la MICE, per ressò i per la quantitat de gent que involucra, tant pel públic en general com pels patrocinadors que hi col·laboren”. Girona, també va destacar que queda garantida la col·laboració per part de la Generalitat en aquesta Mostra.

El més menuts també gaudiren en la presentació

A més, per als més menuts es va comptar amb el grup Caleidoscopio, els quals organitzaren un taller de robòtica i drons perquè els xiquets i xiquetes assistents passaren una estona d’allò més entretinguda, mentre els majors estaven atents a la presentació.