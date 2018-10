Societat El Magnànim debatrà sobre l’Amèrica de Trump, periodisme i el llegat de Josep Vicent Marqués El darrer trimestre de 2018 comptarà amb debats sobre l’actualitat social i política i amb més de vint actes culturals

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, centre dependent de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València, ha programat per a aquest darrer trimestre de 2018 una vintena d’actes culturals que tenen com a nexe d’unió el seu interés social atés que tracten temes que van més enllà d’aspectes locals per a abordar a assumptes globals.

El cicle es dedicarà este trimestre més que mai a temàtiques de molta actualitat. Així, el 30 d’octubre, en l’Aula Capitular del Centre del Carme tindrà lloc un debat al voltant del periodisme d’investigació titulat Contra l’opacitat del poder. Periodisme d’investigació hui. Estarà protagonitzat per la periodista Raquel Ejerique, amb la participació de Beatriz Gallardo (catedràtica de la Universitat de València de Lingüística General) i Laura Ballester (periodista), amb el també periodista Adolf Beltran com a moderador.

Un altre debat de gran interès conduït per la catedràtica d’història contemporània de la Universitat de València Aurora Bosch, serà el dedicat a L’Amèrica de Trump. Estarà presentat per la professora de la mateixa universitat, Nuria Tabanera, i tindrà lloc en la Sala Gregori Maians del MuVIM el 8 de novembre.

El cicle acomiada l’any amb la conferència de Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canàries i premi Jaume I. Tindrà lloc el 13 de desembre en el saló d’actes de l’ADEIT amb el títol Descobrir l’univers amb els telescopis del futur. Presentarà l’acte Vicent Martínez, director de l’Institut de Ciències Físico-Naturals del Magnànim i catedràtic d'Astrofísica de la Universitat de València.

Dins de l’activitat que desenvolupa el Magnànim s’inclou un homenatge al sociòleg Josep Vicent Marqués, als deu anys de la seua mort. Tindrà format de jornada amb dues taules rodones en les quals parlaran els autors del llibre col·lectiu Tots els colors de Josep Vicent Marqués, que en breu publicarà la Institució. Es tracta d’un recull d’articles on diferents autors tracten les vessants de la trajectòria professional del pensador.