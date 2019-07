Festivals L’espectacle Poetes del rock porta Kiko Veneno, Bebe i Xavi Sarrià als Concerts de Vivers de València Les actuacions se celebraran el divendres, 5 de juliol

Els Concerts de Vivers de la Gran Fira de València 2019 albergaran el festival Poetes del rock demà divendres, 5 de juliol. Aquesta iniciativa va nàixer per tal de potenciar la simbiosi entre la música i la paraula. Després d’experiències prèvies en ciutats com Àvila, Albacete i Múrcia i d'haver format part del cartell dels Concerts de Vivers de l’any passat, el públic del Cap i casal podrà gaudir enguany amb les actuacions de Kiko Veneno, Bebe i Xavi Sarrià.

Kiko Veneno

Nascut a Figueres fa 67 anys, però criat a Cadis i Sevilla, Kiko Veneno és una de les figures més importants de la música espanyola. Així ho va reconèixer en 2012 el jurat del Premi Nacional de les Músiques Actuals a l’afirmar que “durant més de tres dècades i mitja ha contribuït decisivament a la integració de tradicions musicals internacionals i hispanes, difonent el compàs i enriquint amb enginy i qualitat poètica el format de la cançó popular”. De tot això en són testimoni discos com Échate un cantecito (RCA, 1992), Está muy bien eso del cariño (RCA, 1995),Punta Paloma (RCA, 1997), El hombre invisible (V2 Records, 2005) o Dice la gente (DRO, 2011).

El seu treball més recent porta per títol Sombrero roto (Elemusica). Es tracta d’un llibre-disc que connecta amb una de les seues primeres composicions (“Los delincuentes”) i on l’artista ha deixat fluir la seua creativitat. Les seues cançons sonen vitalistes i compten amb una estructura renovada, orgànica i electrònica. Amb aquest àlbum, Kiko Veneno deixa clar que el seu esperit experimentador es manté intacte com ha demostrat al llarg de la seua trajectòria en solitari o amb grups com Veneno (amb els germans Rafael iRaimundo Amador) o G-5 i en les seues col·laboracions amb Martirio o amb Camarón (en el mític àlbum La leyenda del tiempo).

Bebe

D’altra banda, Bebe va debutar fa 15 anys amb l’àlbum Pafuera telarañas (EMI), produït per Carlos Jean. En el seu repertori es trobaven singles com “Malo”, “Ella” o “Siempre me quedará” que van convertir l’artista en la veu del moment. Després arribarien discos com Y. (Parlophone, 2009), on destacaven temes com “Me fui”, “La bicha” o “Pa mi casa”, i Un pokito de Rocanrol(Parlophone, 2012), amb composicions com “Me pintaré”, “Mi guapo” o “K.I.E.R.E.M.E.”.

L’extremenya (però nascuda a València) va publicar el seu últim disc, Cambio de piel (Warner Music), en 2016. Després de quatre anys de silenci discogràfic, descans i reflexió, la vocalista va tornar a confiar en el productor dels seus primers èxits per a crear un àlbum marcat per les experiències personals, com la maternitat, i la introspecció personal. A més, en els últims anys, Bebe ha col·laborat amb els rapers Rasel (en la cançó “La consulta”) i Costa(“Ficción”) i, també, amb Descemer Bueno i Enrique Iglesias (“Nos fuimos lejos”).

Xavi Sarrià

Finalment, Xavi Sarrià va ser el cantant del grup Obrint Pas des de 1993 fins a la seua aturada en 2014. Tres anys després publicava Amb l’esperança entre les dents (Propaganda pel fet) i començava una gira amb una banda batejada com El Cor de la Fera. Des de l’aparició del disc, el músic ha editat singles com “Alliberar-nos”; “A ple pulmó”, amb Auxili (que actuaran als Jardins del Real el dissabte, 20 de juliol); i “Quan ens tornem a abraçar” que mantenen la fusió de rock, ritmes festius i ska que practicava la primera formació del músic.

Precisament, la presència de Xavi Sarrià coincideix amb la publicació aquest mateix dimecres de la seua nova cançó i videoclip, “Com animals salvatges”. Es tracta d’un tema que crida a la unió, a la lluita col·lectiva i a la llibertat. En aquest cas, l’artista ha comptat amb la col·laboració de Gemma Polo iSandra Brake, membres de la formació catalana Roba Estesa (que també estarà als Concerts de Vivers el 20 de juliol). El vídeo va ser enregistrat als parcs naturals de l’Albufera i la Devesa del Saler amb la participació del Conservatori Professional de Dansa de València.