El PP plantea modificar la ley para no poder subvencionar a entidades «catalanistas» Los populares presentarán enmiendas a los presupuestos de 2019 para financiar a Lo Rat Penat, la RACV y la Cardona Vives

El grupo popular en Las Cortes ha planteado una modificación de la Ley de Hacienda, del Sector Público y de Subvenciones para especificar que no podrán recibir subvenciones aquellas entidades o fundaciones que persigan objetivos contrarios al ordenamiento jurídico, el autogobierno, la identidad cultural, histórica o lingüística de la comunidad o la federación de comunidades autónomas. Es decir, aquellas que consideran "catalanistas".

Así lo ha explicado ante los medios el presidente del grupo, Luis Santamaría, quien ha señalado que presentan esta propuesta por lectura única cuando "se está dando más de un millón de euros a entidades en cuyos estatutos está romper con la singularidad cultural, política, lingüística en la Comunitat Valenciana y abundando en lo que prohíbe la Constitución que es la federación de comunidades".

"Estamos en un momento convulso en España y es el momento de marcar distancias, de levantar un muro para que no se repitan situaciones que se están produciendo en otras comunidades, no podemos fomentar con dinero público determinadas posiciones", ha advertido, señalando que cualquiera puede defender cualquier posición ideológica y no entran a juzgarlo, pero "no se puede recibir dinero público" si se persiguen fines contrarios al ordenamiento jurídico.

Ha señalado que "no se trata de una caza de brujas contra ninguna asociación, sino asegurar que no se percibe dinero público para defender posiciones que no tienen nada que ver con la libertad" porque de lo contrario se está fomentando "la pérdida del autogobierno, determinadas posiciones de anexión o quiebra social".

Enmiendas

Asimismo, el diputado Jorge Bellver ha explicado que el PP presentará enmiendas a los presupuestos de 2019 para financiar a entidades como Lo Rat Penat, la RACV o la Cardona Vives. "Mientras el Consell, diputaciones y ayuntamientos están regando con dinero público a todas aquellas asociaciones que tienen como objetivo fundamental la defensa del catalán y lo que supone la cultura catalana en nuestra tierra, asociaciones centenarias y decanas como Lo Rat Penat están recibiendo 0 euros", ha indicado.

Ha criticado que "se está subvencionando y están justificándose cursos sobre la gastronomía catalana o sobre el futuro y presente del Barcelona CF y eso se está subvencionando con el dinero de todos los valencianos" mientras no se destina "ni un solo céntimo a asociaciones valencianas".

Por ello, plantean diversas modificaciones en las secciones de la Acadèmia Valenciana de la Llengua o Presidencia o en la Dirección General de Responsabilidad Social para destinar fondos a estas entidades por más de 250.000 euros.

El presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, ha indicado que esta es "una propuesta justa" porque están sufriendo "una discriminación como valencianos una entidad de 140 años, que no es una tontería, y por parte autonómica, de la Diputación de Valencia y del Ayuntamiento".

"No lo entendemos aún porque el presidente dijo en su toma de posesión que quería ser el presidente de todos los valencianos y desempeñar un cargo plural, abierto", ha dicho, y no solo no se les da ninguna dotación económica, sino que no les ha recibido en el Palau, ha criticado.

"Es lamentable esta situación, la modificación es justa y necesaria para no sufrir esta discriminación porque al final, quieran o no, Lo Rat Penat es cultura, es costumbre, es tradición y trabaja por la lengua valenciana", ha agregado.