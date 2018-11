Política El PP amenaza con recurrir los Presupuestos de la Generalitat Isabel Bonig asegura que son «ficticios» por contemplar unos ingresos de más de 2.600 millones de euros que no cree reales

El Partido Popular en la Comunidad Valenciana estudiará interponer un recurso contencioso-administrativo a los Presupuestos de 2019 de la Generalitat Valenciana, según ha indicado Isabel Bonig, presidenta del PP valenciano, este viernes en rueda de prensa. La líder popular ha asegurado que los Presupuestos de la Generalitat para 2019 son "ficticios" por contemplar unos ingresos de más de 2.600 millones de euros que no cree reales.

En rueda de prensa, Bonig ha lamentado: "igual que -Pedro- Sánchez, -Ximo- Puig claudica ante separatistas y populistas, y eso es seguir la hoja de ruta que nos llevará a más paro".

"Puig hace alusión continuamente a las 'fake news', pero la realidad es que su presupuesto es una mentira", ha insistido Bonig, quien ha agregado: "recientemente hemos sabido que no hay posibilidad de cambiar el modelo de financiación porque el año que viene hay elecciones".

"En abril de 2018 Sánchez dijo que el cambio de modelo era cuestión de liderazgo político y voluntad, y lo peor es que Puig y Oltra ahora callan", ha subrayado la presidenta del PP.

En materia de inversiones, ha continuado Bonig, "dijeron que iban a ser del 10 % del total nacional, pero poco después Sánchez dijo que sería así siempre que hubiese disponibilidad presupuestaria".

"Ahora, Ábalos ha dicho que lo de la AP-7 gratuita, veremos, y a mí me gustaría saber dónde esta la reivindicación constante de Puig", ha agregado.

Recaudación «triple» en impuestos

A su juicio, el presupuesto es "mentiroso", porque en un contexto de desaceleración económica se prevé recaudar "el triple" en impuestos.

"Se miente en tres datos: se prevé recaudar 255 millones de euros en concesiones sanitarias cuando el TSJCV ya ha dicho que 177 no llegarán porque no es legal su cobro; se prevén otros 644 por la atención sanitaria a desplazados, cuando este año había 300 millones presupuestados y se ha ingresado poco más de uno y, además, se prevén otros 500 millones por la atención a dependientes cuando el Gobierno de España no tiene previsto abonar el 50 % de este gasto".

Bonig ha asegurado que desde que gobiernan "Puig y Oltra" los impuestos han subido "más del 31 %, hasta un total de 3.051 millones, lo que supone 631 euros más por valenciano".

"Mientras la inversión en becas de transporte, comedor o Erasmus se congelan, sube el gasto en 'chiringuitos' como la Agencia Antifraude, que se llevará 600.000 euros más", ha advertido Bonig.

En materia de Educación, la presidenta del PP ha advertido que la Conselleria se ha dejado sin ejecutar 364 millones de euros en construcción de centros, y únicamente ha transferido 165.000 de una partida de 110 millones destinada a los ayuntamientos que construyan nuevos colegios.

"No se contempla ni un euro para acabar con las listas de espera, cuando hay más de 61.000 valencianos que esperan más de seis meses para operarse, y tampoco nada para la reversión del hospital de Denia, lo cual supone un reconocimiento del desastre de la reversión del hospital de Alzira", ha agregado.

Además, ha lamentado la "monserga" de que la izquierda "es más social", porque "en 2015 el presupuesto de Edcuación, Sanidad y Bienestar Social suponía el 86,8 % del total, y cuatro años después este porcentaje se reduce en casi cinco puntos".

Preguntada por si se plantea el PP recurrir a los tribunales este presupuesto, Bonig ha recordado que Mónica Oltra "puso una querella criminal contra el Consell del PP por unos presupuestos que ella consideraba ficticios y que el tribunal archivó. Nosotros no vamos a utilizar la vía penal, pero lo estudiaremos desde el punto de vista de lo contencioso-administrativo".

Bonig ha iniciado su intervención reconociendo el trabajo en pro de la igualdad de la mujer que a su juicio realizó la exministra socialista Carmen Alborch, recientemente fallecida.

Igualmente, ha tenido palabras de recuerdo hacia la subdirectora de Las Provincias, María José Grimaldo, que falleció ayer a los 48 años: "una gran mujer, decana en el periodismo, que luchó por la libertad y por la Comunitat. Fue un ejemplo para muchas mujeres y el PP la propuso para ser premiada el 8 de marzo".