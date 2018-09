Cortes Valencianas Podemos presidirá la comisión que investigará la financiación electoral del PSPV y el Bloc El tripartito centrará su estrategia en sacar a relucir los contratos del PP con la empresa Crespo Gomar

Rosana B. Crespo

@rosanabcrespo Seguir Actualizado: 27/09/2018 21:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una de las comisiones de investigación que más centrarán la atención hasta que finalice la legislatura será la concerniente a la presunta financiación ilegal de PSPV y el Bloc durante las elecciones de 2007 y 2008. Su constitución tendrá lugar este viernes junto a otra de las que llevaba un tiempo en cola: la relativa al caso Taula y al supuesto delito electoral del PP valenciano entre 2007 y 2015.

La primera de ellas estará presidida por el diputado de Podemos César Jiménez y la secretaría recaerá en los socialistas, mientras Ciudadanos podría ocupar la vicepresidencia. En la segunda estará al frente Compromís y se pretende dejar a los populares la secretaría.

La formación morada, aunque cuando trascendió la investigación judicial atacó a sus socios del Pacto del Botánico y han mantenido con ellos alguna reunión para pedir explicaciones, no han llevado a cabo ninguna iniciativa más. De hecho, apoyan la previsible estrategia de los socialistas y de Compromís para que la comisión no se centre excesivamente en su financiación, sino también en los contratos de la empresa Crespo Gomar con el PP (por ejemplo en la extinta Canal 9 o en el Ayuntamiento de Denia durante la época de Ana Kringe). Contratos que no están dentro de la causa que se investiga en los tribunales.

Todavía no se sabe la duración de ambas comisiones ya que el plan de trabajo tendrá que presentarse durante el próximo mes, pero marcarán de lleno la precampaña electoral de los partidos. Las cuestiones que se tratarán se encuentran en los dos casos en instrucción judicial, por lo que cualquier novedad servirá para «alimentar» las sesiones.

Posibles comparecientes

El caso de la financiación de PSPV y Bloc se conocía el pasado marzo. El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia había llevado a cabo durante año y medio una investigación sobre la presunta financiación irregular de ambas formaciones. En el auto en el que la juez derivaba la causa a cuatro juzgados (dos de Madrid, uno de Gandia y otro de Benidorm), desglosaba la operativa: «Para lograr el fin conseguido, la mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas».

Algunas de las personas que seguramente sean llamadas para comparecer en la comisión serán las que aparecen en los papeles o se encuentran relacionadas con el supuesto entramado: José Cataluña, exsecretario de finanzas del PSPV-PSOE; Alberto Gomar, quien presidió Crespo Gomar; José Ramón Tíller, que también trabajó para la empresa y para otra de las sospechosas (Opino Media); o el exalcalde de Benidorm Agustín Navarro.

En el caso de los populares, todo estalló a principios de 2016 en una macrocausa sobre una trama de comisiones en contratos públicos adjudicados por administraciones del PP. Una de las piezas en las que se ha ido diviviendo es la del presunto blanqueo de capitales en el grupo del Ayuntamiento de Valencia y en el supuesto delito electoral entre 2007 y 2015. La intención inicial de los partidos de izquierda era llamar a todos los concejales.