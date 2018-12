¿Por qué lo llaman amor?

Actualizado: 15/12/2018 18:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Revertir la gestión de servicios públicos es uno de los temas más en boga de los mentideros políticos. En torno a la cuestión de devolver trabajos que ahora realizan empresas a la Administración hay tantas posturas como personas que podemos dar nuestra opinión sobre el cómo y el porqué llevarlo a cabo.

Todavía no he encontrado a dos personas, aunque compartan el mismo color político, organización sindical e incluso cátedra, que piensen de igual manera ante las circunstancias que envuelven las reversiones. Y conforme madura el proceso, comprobamos que la única certeza es la incertidumbre que le rodea.

Esta misma semana presencié un foro en el que catedráticos de Trabajo situaban el meollo en una especie de callejón sin salida. Porque claro, por alguna razón que no alcanzo entender, los que hemos abanderado la excelencia en la prestación de los servicios públicos y la atención centrada en las personas de forma eficiente y equitativa, de repente, nos encontramos con que el debate ha dado totalmente la vuelta. Yo siempre he pensado que situar a las personas en el centro de las decisiones de la gestión pública era lo verdaderamente importante. Pero hay quien piensa que no y seguramente hay que aplicar la misma vuelta que dimos al calcetín del servicio público de empleo.

Ahora la discusión se ha centrado en el derecho de los trabajadores y trabajadoras para acceder al empleo público sin tener que pasar ningún tipo de prueba, en igualdad de condiciones, que demuestre su mérito o capacidad.

No nos engañemos, integrar al personal bajo la figura del indefinido no fijo, con las actuales restricciones de las tasas de reposición incluso teniendo en cuenta la oportunidad que podrían darnos las tasas de estabilidad , significa exactamente lo mismo que integrarlos ‘a extinguir’ salvo por la condición de que parece que a los que tienen que tomar la decisión definitiva les deja la conciencia más tranquila. Se percibe la sensación de que sienten un alivio si se deja en el aire que en algún momento los empleados deberían pasar unas pruebas, acordes al puesto que van a desempeñar esas personas.

O por miedo a que la justicia les quite en algún momento la razón. Se debe recordar que el Tribunal Supremo, en el caso de una investigadora del CSIC, el 28 de marzo de 2017, entendió que al ser «la figura jurídica del contrato indefinido no fijo diferente del contrato temporal y del fijo», la indemnización que se ha venido fijando con base al artículo 49.1. c) del Estatuto de los Trabajadores (ET), «es insuficiente, al equipararse a las de un trabajador temporal». Por esa razón el alto tribunal creyó necesario «reforzar la cuantía de la indemnización».

Y eso sin tener en cuenta que, además, podríamos estar provocando situaciones de mayor remuneración, con cargo al erario público, a personas que han accedido a su puesto de trabajo en el ámbito de la Administración por la ‘puerta de atrás’. Y no sólo comparándoles con las personas que opositan o tienen sus plazas en interinidad, sino con los mismos funcionarios y funcionarias que cobran su salario con carrera profesional.

Y sigo anodada y estupefacta en el tan interesante debate que parece haber desviado totalmente la atención del tema principal, que ya no sé si es el amor o es el sexo, pero lo que sí sé es que debe llevarnos a la responsabilidad de gestionar desde el ámbito de lo público sólo aquello que tenemos la seguridad de poder prestar en las mejores condiciones asistenciales a las personas que tienen derecho, eso sí, con el imperativo de que el acceso a los servicios públicos fundamentales se haga de forma equilibrada y equitativa y en algunos casos también de forma gratuita y universal.