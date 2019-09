Gota fría Puig anuncia ayudas directas de entre 3.000 y 5.000 euros a los afectados por la DANA La Generalitat eleva los daños causados por el temporal a más de 1.500 millones, principalmente en la agricultura y la industria agroalimentaria

La Generalitat Valenciana concederá ayudas directas de entre 3.000 y 5.000 euros a los afectados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que asoló la pasada semana la comarca alicantina de la Vega Baja, cuyos daños superarán los 1.500 millones de euros, y que la peor parte se la ha llevado la agricultura y la industria agroalimentaria.

Así lo ha explicado el president de la Generalitat, Ximo Puig, en una comparecencia ante los medios al término de la reunión de la Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y Coordinación de la Postemergencia, que se ha celebrado esta tarde en el Palau de la Generalitat de València.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha manifestado que es "fundamental" que se realice una evaluación "con rigor" de los daños en la comarca para que "no haya ningún tipo de problema posterior" con la valoración de los daños por parte de otras administraciones, y que tanto el Gobierno central como la Unión Europea aporten ayuda.

Puig ha indicado que el próximo viernes, en la reunión del pleno del Consell en Orihuela, se aprobarán dos decretos: uno de ayudas directas a las personas afectadas, que podrían recibirentre 3.000 y 5.000 eurospara "ayudarlos en esta situación de shock que están viviendo". Así, ha indicado que estas ayudas serán directas para "atacar la necesidad perentoria de las personas que han sufrido pérdidas en sus viviendas y enseres".

El segundo decreto irá dirigido a los ayuntamientos, para que puedan "ir avanzando en la reparación de las cuestiones básicas". Puig ha señalado que estos dos decretos suponen una "primera actuación de emergencia" y que, en las próximas semanas, "se irán abordando distintas actuaciones por parte de las Conselleríes". Además, ha explicado que entre el jueves y el viernes se concretarán las cantidades exactas de estas ayudas.

Así, ha enviado un "mensaje claro": "A partir del viernes se pondrá a disposición de aquellas personas que más han perdido todo el apoyo de la Generalitat, y posteriormente se continuará trabajando para asegurar la mayor cobertura posible. Pero también ya digo, necesitamos el apoyo tanto de la administración general del Estado como, por supuesto, de la Unión Europea".

Cifras estimativas

No obstante, Puig ha pedido "prudencia" ante estas cifras: "no sabemos en muchas de las empresas que se han visto afectadas cuál es el efecto real que (el temporal) va a tener". "Hay que tomar estas cifras con prudencia, pero desgraciadamente pensamos que son cifras que incluso pueden superarse", ha lamentado.

De hecho, ha señalado que aunque en estos momentos está habiendo una "mejora sustancial de la situación", todavía no se está produciendo "un proceso de normalización de la situación", ya que aún hay personas que no tienen luz ni telefonía y municipios como Dolores en los que no hay fecha para la reanudación de las calles.

Una liebre ahogada en un campo de cultivo en la Vega Baja - EFE

No obstante, el 'president' ha señalado que "la parte peor se la ha llevado la agricultura, sin duda", que además es, junto a la industria agroalimentaria, "el motor de la economía de la Vega Baja". "Ha sufrido unas pérdidas enormes, en todas las infraestructuras, en los regadíos en los que se ha hecho un esfuerzo durante años y años para su modernización".

"Todo el lucro cesante que va a significar esto en las próximas cosechas va a ser impactante absolutamente en todos los sectores económicos, también en la logística se va a generar una pérdida muy grande de puestos de trabajo".

Casas, Educación y Sanidad

Asimismo, también ha señalado que se han producido daños en las viviendas, en las infraestructuras viarias y en los sectores sanitarios y educativos. Al respecto de estos últimos, ha lamentado que "aún quedan muchos colegios sin abrir", y ha destacado el caso de Orihuela, donde podría retomarse la actividad el lunes, y el de Dolores, "donde aún no tenemos fecha".

Asimismo, también ha remarcado el impacto en la industria: "Esta mañana estábamos en la Feria del Calzado de Milán con una empresa de Almoradí y nos explicaban que la empresa está inactiva, que los trabajadores están limpiando el barro y habrá que ver la maquinaria como obedece a las nuevas circunstancias".

Por ello, ha indicado que todavía quedan "muchas incógnitas" en el ámbito industrial, algo que genera "muchas inquietudes" de cara al futuro.