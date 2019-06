Alicante Carabela portuguesa: atendidas siete personas por picaduras de esta falsa medusa en Benidorm El Ayuntamiento ha activado durante dos horas el protocolo y se han retirado dos ejemplares, por lo que las playas vuelven a operar con normalidad

Siete personas han sido atendidas en una playa de Benidorm (Alicante) este domingo por picaduras leves de carabela portuguesa, de las que cinco han sido trasladadas por precaución al hospital de Villajoyosa y solo una de ellas sigue en observación, aunque su estado no reviste gravedad.

Así lo ha explicado la concejala de Playas de Benidorm, Mónica Gómez, quien ha señalado que el Ayuntamiento ha activado durante dos horas el protocolo por carabela portuguesa en tres playas, tras detectar dos ejemplares en aguas de la ciudad, que han sido retirados por los servicios de salvamento.

Por precaución, durante una hora se ha prohibido el baño en las playas de Levante y Poniente, y durante algo más de dos horas en la de Mal Pas, que ya han vuelto a la normalidad tras confirmar los equipos de salvamento la ausencia de más hidrozoos.

No obstante, como medida de precaución, en las tres playas ondea la bandera amarilla y la de medusas, según un comunicado del Consistorio.

El primer ejemplar se ha localizado en la playa del Mal Pas, y el segundo en la plataforma flotante de Levante, durante una de las batidas realizada por los equipos de salvamento tras activarse el protocolo.

La concejala de Playas ha explicado que, siguiendo los protocolos fijados, tras detectarse el primer ejemplar en el Mal Pas se ha procedido a la colocación de la bandera roja y la bandera de medusas en esta playa, una medida que posteriormente se ha hecho extensiva a las de Levante y Poniente.

Las embarcaciones de la Policía Local y de la empresa concesionaria de las playas han realizado batidas e inspecciones por toda la bahía en busca de otros posibles ejemplares, y al confirmarse la ausencia de más carabelas portuguesas se ha vuelto a permitir el baño, primero en Levante y Poniente, y posteriormente en Mal Pas.

En la playa de Mal Pas han sido atendidas siete personas por picaduras leves de esta falsa medusa, de las que cinco han sido trasladadas, por precaución y como marcan los protocolos, al hospital de Villajoyosa para hacer un seguimiento de la picadura.

Una de ellas sigue en observación, aunque no reviste gravedad, y las otras cinco "no han presentado reacciones adversas", ha indicado la edil, que ha recordado que la costa mediterránea "no es el hábitat habitual de estas falsas medusas, por lo que su presencia afortunadamente suele ser testimonial".