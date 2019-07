La ANC y Òmnium disparan contra los partidos independentistas Las entidades se rebelan contra los acuerdos electorales de ERC y Junts per Catalunya con el PSC

Las aguas bajan revueltas desde hace días en el microcosmos secesionista, más aún desde que el pasado viernes Junts per Catalunya (JpC) sorprendiera anunciando un pacto con el PSC para ceder a los socialistas el control de la Diputación de Barcelona. Ante la sucesión de acuerdos de este tipo (ERC y JpC han pactado con los de Miquel Iceta para excluirse mutuamente en decenas de gobiernos locales) la Assemblea Nacional Catalana se ha alzado contra los partidos soberanistas y ha convocado marchas en su contra. También Òmnium ha mostrado su decepción.

«La base social del independentismo no se merece este retorno acelerado al autonomismo y a la política partidista», ha afirmado la ANC en un comunicado dirigido a su militancia. La entidad centra sus críticas en el acuerdo en la Diputación, que a su parecer ejemplifica el proceso por el cual los partidos independentistas están «regalando» espacios de poder a formaciones que describen como «del 155». Así las cosas, la Assemblea se manifestará el miércoles ante las sedes de neoconvergentes y republicanos. El jueves -día del pleno de constitución de la Diputación de Barcelona- lo hará ante la sede de la corporación.

«Hemos tocado fondo»

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, también ha criticado este martes desde prisión las discrepancias entre los partidos independentistas por la gobernabilidad de la Diputación de Barcelona. «Es una falta de sentido de estado total», ha afirmado en una entrevista con «Rac1». Asimismo, ha advertido de que estas diferencias pueden afectar la respuesta del soberanismo a la sentencia del juicio del 1-O, momento clave en la estrategia independentista de cara a los próximos meses.

«Si no se ponen de acuerdo con los ayuntamientos y la Diputación, ¿cómo sabrán lo que deben hacer con esto?», ha afirmado en alusión a la sentencia. «Nos debemos apoyar y decidir juntos. Creo esto sí, en una movilización constante pero no permanente», ha afirmado Cuixart, que apuesta por que la respuesta al Supremo vaya más allá de una manifestación. Asimismo, ha amenazado con «hacer saltar por los aires» el sistema de partidos catalán. «Si no vigilan, pueden perder la Generalitat», ha sentenciado. La dirigente neoconvergente Elsa Artadi ya mostró ayer su preocupación. «Hemos tocado fondo», reconoció.