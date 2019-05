Entrevista Josep Lago, presidente de S'ha Acabat: «Me quedo con la Barcelona de Valls, Bou o Collboni» «En estos cuatro años hemos vivido la Barcelona de la turismofobia, del miedo en las calles, la inestabilidad que aleja oportunidades, la cómplice del separatismo… y ante esto, poco o nada ha hecho el Ayuntamiento»

ABC Barcelona Actualizado: 12/05/2019 19:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

-¿Votará al mismo partido que hace cuatro años?

-Sí. El abanico de posibilidades es amplio, pero está claro que dominan dos opciones. La de los partidos que quieren una Barcelona cerrada e identitaria; y la de los partidos que apuestan porque Barcelona siga siendo una de las grandes ciudades europeas, abierta, acogedora y de progreso. Me quedo con la Barcelona de Valls, Bou o Collboni.

-¿Qué es lo mejor de la gestión municipal del último mandato?

-¿Hay algo destacable para bien entre todas las cosas que ha vivido Barcelona? ¿El incremento de kilómetros en el carril bici, quizá?

-¿Y lo peor?

-Creo que casi todo. En estos cuatro años hemos vivido la Barcelona de la turismofobia, la del miedo en las calles, la inestabilidad que asusta a grandes inversiones y aleja oportunidades, la cómplice del separatismo… y ante esto, poco o nada ha hecho el Ayuntamiento.

-¿Barcelona tiene que optar a organizar otro gran evento como unos Juegos Olímpicos o una Exposición Universal?

-Desgraciadamente, a día de hoy, no estamos en condiciones de aspirar a unos JJOO. Primero, hace falta recuperar el espíritu del «Amics per sempre» para no perder el MWC y después, ver que juntos somos capaces de cualquier cosa.

-¿Qué hay que hacer con el turismo?

-Entender que si aspiramos a ser una ciudad de referencia, eso implica un flujo grande de turistas que no podemos criminalizar.

-¿Qué envidia para Barcelona de otras ciudades del mundo?

-Tener claro cuáles son las necesidades de los ciudadanos más allá de políticas identitarias que empequeñecen nuestra ciudad.

-¿Cuál es la primera medida que tiene que llevar a cabo el próximo alcalde?

-Una sociedad no progresa sin seguridad ciudadana. Hace falta una mayor presencia policial sin que salgan los de siempre a decir que «mucha policía es poca diversión».

-¿Y quién prefiere que sea el próximo alcalde?

-El de un partido claramente constitucionalista.