Que vengan Putin, Trump y compañia

Después del fallido ultimátum planteado por el president de la Generalitat de Catalunya al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sanchez, desde el gobierno catalán se nos informó que, consciente del fracaso (aunque con carencia de sentido de la proporción), Quim Torra mandó una carta a una retahíla de mandatarios globales para pedirles su mediación en el conflicto existente entre Cataluña y España.

La han recibido desde el presidente de de los Estados Unidos, Donald Trump, hasta el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, desde Xi Jinping, Presidente de la República Popular China hasta la cancillera de Alemania. Angela Merkel, pasando por su Santidad el Papa Francisco. Es una iniciativa que, sin duda, denota una preocupante falta de sentido de la proporción, pero que, en el fondo, me parece francamente sugerente.

En efecto, si analizamos detalladamente los acontecimientos de la semana pasada en el Parlament de Cataluña que acarrearon la suspensión del pleno del debate de política general a causa del profundo desacuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, nos daremos cuenta de que la mediación no es una mala idea. Pero visto el desolador panorama del Govern, quien realmente requiere una mediación son sus partes integrantes, a saber: Junts per Catalunya y Esquerra Republicana.

Que vengan Putin y Trump, que vengan Xi Jinping y Anglea Merkel y que venga, también, el Papa Francisco a ejercer sus buenos oficios sobre los integrantes de nuestro Govern. Y si ello no fuera posible, quizás por falta de disponibilidad de sus agendas –pese a que nosotros somos el ombligo del mundo-, digo yo que quizás podríamos citarnos en las urnas, una vez más, por quinta vez en una década. En perfecta sintonía con el “Volem votar”.