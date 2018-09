Comunicación Sólo PSCL y Cs apoyan un modelo para RTVCyL sin «sombra» de corrupción Los socialistas suavizan el texto y no piden expresamente apartar a Ulibarri

I. JIMENO

Valladolid Actualizado: 27/09/2018 10:16h

El único apoyo de PSOE y Ciudadanos fue ayer insuficiente para que prosperara la iniciativa -en forma de Proposición No de Ley (PNL)- impulsada por los socialistas para «que no haya ninguna sombra de corrupción» en la televisión «que financiamos todos los castellano y leoneses». Una propuesta más suavizada en su redacción y en la que no se decía expresamente lo defendido días antes por el líder socialista, Luis Tudanca, de que perseguía apartar a José Luis Ulibarri, investigado en el caso Enredadera y Gürtel, de Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL).

El texto defendido en la tribuna por el también portavoz del Grupo Socialista reclamaba «impulsar las medidas necesarias» para garantizar que los titulares de RTVCyL «cumplen con las exigencias éticas de conducta empresarial que lo salvaguarde de cualquier sombra de duda referente a corrupción política o empresarial». Y es que, según Tudanca, el «mayor riesgo» para la televisión es que, según consta en el sumario del caso, Ulibarri, en el centro de la trama y propietario de la mitad de esta empresa, ha utilizado sus medios «para influir» en políticos e instituciones. De este modo, la propuesta reclamaba acordar un nuevo modelo para la Radio y la Televisión de Castilla y León que garantice que esté al «servicio del interés público».

«La nada»

«Trae la nada absoluta», censuró Natalia del Barrio, para argumentar la abstención de su grupo. Muy crítico también con el texto David Castaño, de Ciudadanos, aunque finalmente apoyaron la propuesta, ya que «estamos dispuestos a negociar el futuro» de RTVCyL «para que sea ejemplar». Eso sí, advirtió: «No amaguen, señor Tudanca, peguen», en alusión a que la iniciativa se quedaba corta.

Desde el PP, Juan José Sanz Vitorio, argumentó su rechazo en que se trata de una empresa privada que «explota en régimen de licencia un servicio público» y, por tanto, no es una concesión. Además, consideró «gravísimo» que insinúe que los trabajadores son «manejables» y no ejercen su labor con «libertad». «Son ustedes unos irresponsables», así como «falsos» e «insensatos», espetó el parlamentario popular, después de que Tudanca incidiese en que su iniciativa perseguía «garantizar la objetividad, eficacia y transparencia» en la televisión, además de «proteger a los trabajadores».

«Quién les manda para que dediquen más improperios al PSOE» que contra un «presunto corrupto», concluyó Tudanca, quien cuestionó qué ha cambiado en el PP para que después de una conversación al respecto con sus líderes regionales este mes varíen su postura.