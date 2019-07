#PorUnRománicoAbierto, la campaña que triunfa en las redes para impulsar la apertura de estos templos Pide a los que «aman» este estilo arquitectónico «dar visibilidad a un tema que nos afecta a todos»

«Hazte una foto o un selfie en un templo románico con un cartel donde se reivindique que queremos un románico abierto y súbela a tus redes sociales con el hashtag #PorUnRománicoAbierto». Con estas instrucciones el portal web «La Huella Románica» para la difusión del Románico Palentino, anima a los turistas a reivindicar la apertura de monumentos en la provincia, recordando que salvo en excepcionales periodos, como cuando se activa el programa «Monumentos abiertos» de la Junta -este verano de 2019, previsto a partir del próximo 20 de julio y hasta finales de agosto-, estas joyas permanecen cerradas al disfrute y contemplación de vecinos y visitantes.

«Seguro que has querido visitar alguna iglesia y la has encontrado cerrada... Has organizado tus vacaciones para ver románico y te has vuelto a casa sin poder disfrutar de ello. Esta situación es cada vez más general...», comienza el anuncio de la campaña que pide a los que «aman» este histórico estilo arquitectónico «dar visibilidad a un tema que nos afecta a todos». «Basan la apertura de monumentos en temporadas que ellos consideran "altas" y se valen de custodios de edad avanzada», denuncia, y se pregunta a la vez que «¿cuándo nos daremos cuenta de que el patrimonio es nuestro mayor recurso en una comunidasd que se desangra».

El portal web está impulsado por la joven historiadora Cristina Párbole, que desde los 18 años ejerce de guía voluntaria en la ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar.