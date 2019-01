La Plataforma Soria ¡Ya! compra un billete para que Ábalos vaya en tren al congreso «Think Europe» Pretenden que conozca la situación «patética» de la línea ferroviaria y las infraestructuras «decimonónicas»

La Plataforma Soria ¡Ya! compró este miércoles al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, un billete de tren para que utilice este transporte para asistir en Soria al Congreso «Think Europe», cuya segunda edición se celebrará en la capital soriana entre los próximos días 16 y 18 de enero.

Ábalos participará en este foro internacional, circunstancia que la Plataforma aprovecha para que el ministro conozca en primera persona la «patética» situación de la conexión ferroviaria entre Soria y Madrid, así como las infraestructuras «decimonónicas» que prestan este servicio y en las que se suceden las averías y los retrasos prácticamente a diario.

Para ello, adquirió esta misma tarde un billete para el responsable de Fomento, al que se le hará llegar a través de la Subdelegación del Gobierno en Soria. Asimismo, y dada su presencia en «ThinkEurope», solicitó nuevamente una reunión con el ministro (ya se le pidió también el pasado julio) y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, para abordar la situación de las distintas infraestructuras (viarias y ferroviarias) en la provincia.

El portavoz del colectivo ciudadano, Carlos Vallejo, señaló: «Únicamente hemos podido comprarle un billete al ministro Ábalos, y no a los otros que asisten al congreso (la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet), ya que sus intervenciones comienzan antes de las 10.42 horas, que es cuando llega el tren a Soria, si no hay retrasos, y no existen más frecuencias».

Soria ¡Ya! pretende que este encuentro sirva para agilizar la construcción en todo su trazado de las autovías A-11 y A-15, además de lograr un compromiso para modernizar la línea de tren y los convoyes que unen Soria con Madrid. «No queremos que más máquinas que se desechan en otros territorios por obsoletas vengan a parar nuestra provincia. A su vez, exigimos que Pedro Sánchez cumpla la promesa que realizó antes de asumir la jefatura del Gobierno de reabrir el corredor ferroviario Soria-Castejón», dijo.

Este movimiento ciudadano insistió en que unas infraestructuras acordes al siglo XXI resultan vitales para que Soria pueda contener la «sangría» demográfica, atraer inversiones y generar riqueza y empleo.

Soria ¡YA! considera determinantes los frutos que puedan arrojar las reuniones que se produzcan durante el Congreso «ThinkEurope»; así como los resultados del mismo. Este foro congregará a más de medio centenar de representantes de Gobiernos locales y expertos internacionales en torno al lema «Ciudades intermedias, la clave para el desarrollo». Dado que en estos momentos se está negociando la futura política de cohesión europea, reclama que se tengan en cuenta los criterios de despoblación y envejecimiento.