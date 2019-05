Elecciones municipales Éstos son los municipios de Castilla y León en los que ha vuelto la mayoría absoluta Cerca de 2.000 localidades de Castilla y León, incluidos 20 de los más poblados, ya conocen el nombre de su alcalde

Un total de 1.995 municipios de Castilla y León ya saben el nombre del que será su próximo alcalde tras obtener el respaldo mayoritario de sus vecinos el pasado domingo. Pese a que la irrupción de Vox, la mayor presencia territorial de Ciudadanos y las candidaturas -pocas- de Podemos, unida a la existencia de un buen ramillete de partidos independientes locales, hacia presagiar una mayor dificultad a la hora de conseguir triunfos incontestables en los pueblos y ciudades de la Comunidad, lo cierto es que hay 13 ayuntamiento más respecto a los comicios de 2015 en los que no habrá que negociar ningún tipo de acuerdo para conformar los plenos.

Por partidos políticos, el PP, fruto de su enorme implantación rural, ha ganado un total de 1.341 alcaldías -95 menos que hace cuatro años-, mientras que el PSOE llega hasta las 494 con una subida de 66. Cs también sale reforzada y gobernará 69 municipios en solitario -once en 2015-, mientras que formaciones con claro vínculo provincial también lo logran como ocurre con el zamorano Ahora Decide (16), La Plataforma del Pueblo Soriano (14), Unión del Pueblo Leonés (12) y Por Ávila (10). Así, hasta los 38 partidos -31 en las pasadas elecciones- que tendrán al menos un alcalde entre sus filas, incluido Vox, que debuta dominando cuatro consistorios.

Once del PSOE y ocho del PP

Lógicamente, un amplísimo porcentaje se han dado en los municipios de menor tamaño y donde menos candidaturas había. El nombre de varios centenares de alcaldes se sabía incluso ya antes de votar porque ningún otro partido había presentado una lista completa y en otros muchos casos sólo eran dos los rivales en disputa, por lo que las mayorías absolutas eran también automáticas para una de las dos formaciones que se presentaban.

La cierta sorpresa reside en que aumentan los municipios de mayor tamaño donde los electores, que tenían en general variadas y potentes opciones, también se ha votado en masa por uno de los candidatos que concurría. Así, de los 60 localidades con más de 5.000 habitantes que hay en la Comunidad en un total de 20 -13 en 2015- el futuro alcalde lo será sin la necesidad de pactar al haber conseguido más concejales que la suma del resto de candidaturas. De ellas, once son para el PSOE y ocho para el PP, mientas que una de las más inesperadas la ostentará Izquierda Unida en Zamora, donde Francisco Guarido, tras cuatro años gobernando en minoría con el apoyo del PSOE, ha roto todos los pronósticos al recibir el apoyo de casi la mitad de los zamoranos, incluidos muchos habituales votantes populares y socialistas. Más prevista era la obtenida por el socialista Carlos Martínez en Soria, donde renueva y refuerza su poder

Fuera de las capitales, hay ciudades que también revalidan mayoría absoluta como ocurre en el caso de Aguilar de Campo (Palencia), donde María José Ortega iniciará su cuarto mandado bajo las siglas del PP. También repiten fórmula de éxito los socialistas Tomás del Bien, en Toro (Zamora); Carmen Ávila, en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), y los populares Juan Carlos Sánchez Mesón, en Arenas de San Pedro (Ávila); Pedro Samuel San Martín, en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) y David Fernández, en Valverde de la Virgen (León). Éste último es, además, el segundo regidor con más apoyos de entre los municipios más poblados, con un respaldo del 53,89 por ciento de sus paisanos. Fernández se queda lejos aún del joven Carlos Montesinos, que en su estreno como candidato cosechó el 61,4 por ciento de los votos en la localidad abulense de Candeleda.

Cambios de color

También como novato en estas lides arrasó Isaac Angulo, el candidato socialista de Medina de Pomar, que logró la mayoría absoluta después de que además hace cuatro años fuera el PP el más votado en la localidad burgalesa. Más radical es aún el cambio registrado en el municipio leonés de Bembibre. Si en 2015 los populares lograron gobernar en solitario con Manuel Otero al frente del Consistorio, ahora la portavoz del PSOE en funciones del Ayuntamiento, Silvia Cao, debuta como candidata con un triunfo incontestable.

Significativo es también el cambio de la alcaldía en Valencia de Don Juan (León), donde el actual presidente de la Diputación no sólo no ha podido revalidar el triunfo contundente de hace cuatro años si no que ha visto como el socialista Juan Pablo Regadera la conseguía para su partido.

Baile de siglas en Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Villamuriel del Cerrato (Palencia) con los claros triunfos de los populares Marcos Iglesias y Roberto Martín, el mismo nombre y apellido que el que se estrena manteniendo los resultados del PP en Guijuelo.

Dos que ya eran alcaldes y que ahora logran muy meritorias mayorías absolutas son los socialistas Mario Rivas, en Villablino (León), y Aitana Hernando, en Miranda de Ebro (Burgos). Por último, Jesús Cedazo (PSOE) quita el gobierno de Almazán a Ciudadanos, aunque sus concejales se pasaron en mitad de la legislatura a la Plataforma del Pueblo Soriano.