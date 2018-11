Cultura La comisión que decidirá sobre nuevas salidas de papeles del Archivo se retrasa a diciembre El ministro José Guirao pide a la Junta y al Ayuntamiento de Salamanca que dejen de hacer «política de confrontación» con este tema

H. DÍAZ

Valladolid Actualizado: 21/11/2018 09:52h

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, aprovechó ayer su visita a Valladolid para pedir a «las autoridades locales» que dejen de hacer «política de confrontación» con el Archivo de Salamanca, que en su opinión «no es buena para la convivencia en el terreno cultural». Ante la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, recordó que los movimientos que quedan por resolver en cuanto a los papeles del Centro de la Memoria Histórica son «puramente técnicos» y que responde a una Ley de 2005 «y todo lo que se quiera hacer alrededor responde a intereses políticos». «La cultura debemos preservarla de debates banales y partidarios porque es una materia que supera todo eso y debe servir para unirnos y no para separarnos», añadió el responsable político, que pidió que no se haga un «circo» de este tema y no se recurra a él como «en el día de la marmota».

Asimismo, José Guirao recordó que durante los años 2013 y 2014, «en cumplimiento de la ley», el Gobierno del PP también trasladó papeles a Cataluña «y no recuerdo ninguna manifestación del alcalde de Salamanca en contra de ello». «No volvamos a convertir esto en política ficción», insistió el ministro de Cultura y Deporte, quien consideró que la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es «tratar a todos los gobiernos por igual».

Guirao explicó también que «lo que queda por resolver» son temas «técnicos», para lo que está pendiente la celebración de una comisión con los representantes catalanes y que por «cuestiones de agenda» se retrasará hasta diciembre aunque en principio había quedado con la consejera de la Generalitat, Laura Borrás, en que se celebrase en noviembre. Una reunión que según detalló tendría como fin «rematar» algunos asuntos, como qué pasa con los papeles privados que la Generalitat no ha podido devolver a sus dueños y que tendrían que volver a Salamanca.

Guirao realizó estas declaraciones minutos antes de participar en la inauguración de la jornada conmemorativa «40 años de Constitución. 40 años de Cultura», en la que también intervino la consejera María Josefa García Cirac y el alcalde Óscar Puente, y que comenzó con la conferencia del cineasta Pere Portabella. La jornada, que arrancó en Valladolid con los gestores culturales como protagonistas, se repetirá en distintos puntos de España con distintas temáticas..