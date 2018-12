TVE propone a El Real de San Vicente «sobrevivir» una semana sin mujeres La pública prepara la adaptación de «The Week Women Went», un «reality» de la BBC

Helena Cortés/ Mercedes Vega

Cincuenta mujeres del municipio toledano de El Real de San Vicente, localidad de casi mil habitantes situada al noroeste de la provincia y a tan solo 115 kilómetros de Madrid, se irán una semana de vacaciones a un hotel-spa mientras los hombres se ocupan de todas sus tareas. Este es el punto de partida de la nueva apuesta de TVE, adaptación española del formato de la BBC «The Week Women Went» («La semana que las mujeres se fueron»), según ha podido saber ABC.

Aunque el miércoles Rosa María Mateo afirmó en el Congreso que durante su mandato al frente de RTVE «nunca habrá programas tipo reality», lo cierto es que este «experimento social a gran escala», que la BBC3 (tercera cadena de la prestigiosa pública británica) puso en marcha en Hardisty (Canadá) en 2005, está incluido en su catálogo de «reality shows» y «factual» (programas basados en hechos reales). Fuentes de TVE insisten en el espacio producido por Big Bang Media «no es un reality tal y como lo entendemos en España», sino un formato que «pone el foco en la igualdad de género» y analiza los roles de hombres y mujeres en el ámbito privado y social. De hecho, la semana que dura el experimento las cámaras grabarán el día a día de ambos grupos.

«La semana que las mujeres se fueron», aún sin título definitivo, está actualmente en fase de casting. Los responsables del programa buscarán a mujeres de todas las edades (madres, hijas, abuelas, esposas, trabajadoras, amas de casa...), representativas de la población del municipio, para que se unan a esta experiencia. El Ayuntamiento, que recibió el ofrecimiento para participar en el formato hace una semana, por recomendación del Gobierno regional, ha convocado a los vecinos a una reunión el próximo domingo para dar a conocer todos los pormenores del programa. Las grabaciones del formato, a priori destinado a la primera cadena, comenzarán muy pronto.

Secretismo

El alcalde de El Real de San Vicente, Jorge Luis Martín, ha explicado a ABC que la productora les ha pedido que no cuenten nada más sobre este programa del que será protagonista su pueblo, pero el impacto de esta vivencia está generando todo tipo de reacciones en el municipio. El regidor lo ve como una publicidad gratuita del pueblo, una promoción que puede atraer turismo a El Real y a la comarca de la Sierra de San Vicente, una zona que ha perdido mucha población en los últimos años. «Siempre estamos abiertos a cualquier iniciativa que promocione a El Real. Veremos cómo nos las apañamos sin las mujeres. Ellas hacen un trabajo muy importante que no valoramos», apuntó Martín. Sin embargo, a pesar de la expectación por el programa que el Ayuntamiento generó a través de su página de Facebook, a otros vecinos no les convence la idea de este «experimento» porque consideran que perpetúa la imagen del ama de casa.

«The Week Women Went» cuenta también con adaptaciones en Canadá, Francia, Marruecos y Estados Unidos, entre otros. Esta última, emitida en 2012 en la cadena Lifetime, generó cierta polémica entre la crítica.