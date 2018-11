Rosa María Mateo: «Mientras yo sea administradora, nunca habrá realities en TVE»

Actualizado 28/11/2018 a las 20:03

El clima de tensión sigue reinando en las comparecencias de Rosa María Mateo, administradora provisional única de TVE, en la Comisión Mixta de Congreso y Senado. Este miércoles, la gestora de la cadena pública se enfrentaba a un nuevo examen parlamentario para hablar, entre otros asuntos, de las contrataciones realizadas en RTVE, la caída de audiencia de los canales del grupo y su sociedad patrimonial.

Sin embargo, antes de explicar al situación de la pública, Mateo se dirigió a Ramón Moreno, diputado del PP, para pedirle perdón por haberle llamado en su última intervención «mezquino y miserable». La periodista le ha reconocido que en su anterior comparecencia no respetó «el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarios» al realizar estas declaraciones. «Quiero darle al respecto una explicación, que no una justificación. Reaccioné de esa manera porque entendí que se estaba atacando a una persona muy querida para mí. Espero que pueda entenderlo, así como todos los votantes aragoneses a los que representa en esta Comisión, y que merecen todos mis respetos. Por ello, le pido disculpas», ha subrayado. Estas disculpas no han sido aceptadas por el popular, quien ha asegurado que su educación cristiana le lleva a aceptar las disculpas de todo el mundo si se realizan «de corazón».

Audiencias que no remontan

En cuanto a la situación de TVE, Mateo ha reconocido las «audiencias no remontan» y ha defendido que, en estos momentos, los mejores datos se obtienen gracias a los realities. «Mientras yo sea administradora única provisional les aseguro, les juro que nunca habrá programas de este tipo», explicó, reconociendo que están intentando realizar unas «noticias muy serias y muy plurales».

En relación con los informativos, los parlamentarios del Partido Popular han criticado la pérdida de liderazgo de unos telediarios «que a este ritmo pronto serán marginales e insignificantes», criticando la «purga» de profesionales y el «sectarismo». Así, le han reprochado su «desprecio» tanto a la Comisión de control parlamentario, como al propio grupo «popular» porque, en su opinión, «no le bailan el agua». También han criticado las escuetas respuestas que ofrece a sus preguntas, con réplicas como «no lo sé» o «no tengo datos».

Contratos

En cuanto a las contrataciones de la nueva etapa, Rosa María Mateo, ha informado de que desde el pasado 30 de julio se han realizado 188 contrataciones, 82 de ellas «de corta duración para cubrir bajas por enfermedad, permisos de maternidad y algunos de prácticas. 34 de ellos, a fecha de hoy, ya se han extinguido. 24 de esos contratos realizados en este periodo son personas que ya habían sido contratadas por la anterior Dirección y se les ha repescado», afirma.

Respecto a cuántos se han hecho en Informativos, Mateo ha indicado que ascienden a 36 contratos (24 para TVE; 7 para RNE; y 5 para Centros Territoriales de RTVE). «El resultado final de todos estos movimientos de altas y teniendo en cuenta las bajas que se han producido, es que a 31 de octubre la plantilla se ha incrementado en 17 personas con contrato temporal, respecto a la plantilla existente en el mes de junio», subrayó.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Rivera le ha interpelado sobre si es cierto que se han adjudicado más de 90 contratos de servicios por valor de 13 millones de euros, a lo que Rosa María Mateo ha respondido que, desde su llegada a la Corporación, se han adjudicado 74 contratos de servicios tras su licitación pública, con una cuantía media de 231.000 euros y su importe total supera «ligeramente» los 17 millones de euros. Así, la responsable de la Corporación pública ha aclarado que de estos hay diez contratos que representan el 80% del gasto y que se trata de «servicios necesarios para que RTVE funcione cada día», como por ejemplo los servicios de comedores y cafeterías, los de soporte y mantenimiento de productos y licencias IBM o los de seguridad de los centros territoriales de Murcia, Valencia o Baleares, entre otros.

La sociedad de Mateo

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, también ha anunciado que ha comenzado los trámites para disolver la sociedad patrimonial de la que es copartícipe y ha asegurado que no incurre en ninguna incompatibilidad ni conflicto de intereses para desempeñar su labor. «Seguí las indicaciones de mi asesor fiscal y considero que he actuado conforme a derecho», ha apuntado, y ha solicitado a los representantes políticos del PP que si consideran que ha cometido alguna irregularidad procedan a interponer las acciones legales oportunas.

La administradora única provisional de la radiotelevisión pública ha contado que consultó a la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Política Territorial y de Función Pública si su participación en la citada sociedad patrimonial suponía un conflicto de intereses. En el informe de esta Oficina, al que ha tenido acceso Efe, se concluye que la administradora de RTVE no vulnera ningún precepto de las leyes a las que ha de responder. Además, Mateo ha dicho que desde que tomó posesión del cargo la dedicación a la radiotelevisión pública ha sido exclusiva.