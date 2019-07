Las peñas de Seseña expresan su no rotundo al traslado de las fiestas Este lunes por la tarde, nueva reunión entre el comité de peñas y el Ayuntamiento

Unas 40 peñas de la localidad de Seseña ya han manifestado al equipo de Gobierno su no rotundo al traslado de las fiestas fuera de la plaza del municipio. Hace una semana, el nuevo equipo de Gobierno de Seseña que lidera la socialista Silvia Fernández, comunicó su intención de sacar del centro del pueblo la celebración de las fiestas argumentando problemas de seguridad y legalidad.

«El problema del montaje del ferial es un tema urbanístico. No se puede montar en un terreno calificado como Unidad de Ejecución porque la ley impide la concesión de licencia y en caso de siniestro los seguros de los feriantes eludirían su responsabilidad», explicó el equipo de Gobierno mediante un comunicado.

Polémica

Ya un mes de las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción, que se celebran el 15 de agosto, la polémica está servida. El Ayuntamiento busca una solución que beneficie a todos y pide mantener la calma y actuar de forma responsable.

Los socios de 40 peñas, unas 800 personas, se oponen a esta medida, como también los feriantes y algunos vecinos.

Según han explicado fuentes del comité de peñas de Seseña, que ya se han reunido con el el Ayuntamiento y volverán a hacerlo en la tarde este lunes, les proponen como nuevo lugar una calle a las afueras de Seseña, junto a un polígono y una gasolinera. «Una distancia grande y donde la gente mayor no podrá ir caminando», han asegurado.

A los peñistas no les convence tampoco el pretexto de la seguridad. «La plaza tiene cinco salidas y ningún año ha ocurrido nada» y han matizado que el Ayuntamiento de Seseña no escucha sus alternativas, «solo nos reúnen para perder tiempo y no nos dicen nada».

Desde el comité de peñas han reivindicado su papel protagonista en muchos de los actos que se realizan en las fiestas. «Sin las peñas no serían posibles las carrozas, los aperitivos para todo el pueblo, los encierros infantiles, la ofrenda a la virgen... somos una familia que nos juntamos una vez al año y nos ayudamos unos a otros», ha subrayado uno de los afectados.