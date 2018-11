El CD Toledo cesa al entrenador Fran Cano Los malos resultados, con el equipo décimo clasificado en Tercera División, han provocado la destitución del preparador después de solo doce jornadas de Liga. El club no ha anunciado quién será su sustituto

B. Cervantes / J. A. Pérez

El Club Deportivo Toledo ha anunciado este martes el cese de Fran Cano como entrenador del primer equipo. La destitución se produce por los malos resultados del equipo, que marcha décimo clasificado en Tercera División. Una realidad muy por debajo de lo que se esperaba en el club, cuyo único objetivo es volver a Segunda B tras el traumático descenso de la pasada temporada.

En 12 jornadas de Liga disputadas, el CD Toledo ha sumado 16 puntos al ganar cinco partidos, empatar uno y perder seis (21 goles a favor y 17 en contra). La última derrota se produjo este domingo cuando el equipo verde vio como en los últimos minutos le remontaba el Atlético Ibañés (1-2) en el «Salto del Caballo». Ahora mismo, el CD Toledo está a cinco puntos del «play-off» (el cuaerto clasificado es el Formac Villarrubia) y a doce del líder (el Yugo Socuéllamos).

De momento, el club verde no ha anunciado quién será el sustituto de Cano en el banquillo. Si no hay novedad, lo lógico es que este miércoles dirija el entrenamiento el mexicano Israel Castro, presentado como segundo entrenador la pasada semana. Según la radio autonómica, Jorge González Rojo «Astu» suena como posible sustituto de Cano. «Astu» ascendió la última temporada a Segunda B con el Unionistas de Salamanca, pero su contrato no fue renovado. El Toledo juega este domingo a las 12.00 horas frente al Club Deportivo Guadalajara.

En un comunicado, el club que preside Juan Juárez «agradece» a Fran Cano «el gran compromiso y dedicación demostrada durante todas sus etapas en la entidad y el haber formado parte del proyecto de esta temporada y contribuido a formar una gran plantilla». Asimismo, le desea «mucha suerte».

Fran Cano, de 39 años, nació en San Javier (Murcia) y llegó al club en la temporada 2014/2015, cuando se hizo cargo del filial, entonces en Tercera División. Estuvo dos años al frente del equipo «B» y la pasada temporada, a mediados de noviembre, sustituyó a Sergio Rubio como entrenador del juvenil, que estaba en División de Honor aunque no pudo mantener la categoría. Además de ser entrenador, Cano da clases de Educación Física en un instituto de Campo de Criptana.