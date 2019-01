Pablo Casado pide excluir la violencia de género del debate político Denuncia que en el PSOE hay un «intento desesperado de perpetuarse en el poder» en Andaluía a costa de «echarnos a la cara las cifras de la violencia de género»

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, pidió este viernes excluir del debate político los asuntos de la violencia de género y denunció que hay formaciones en España que «están intentando jugar con las mujeres». «Saquemos de la confrontación electoral la lucha de la iguadad», instó Casado, que destacó: «No nos quedemos solamente con el titular que importa».

Criticó que el PP no admite «ni una sola lección» porque la «iguadad real» se hace con «políticas eficaces». Sobre Andalucía, dijo que «el cambio se va a producir» porque «el PP no solamente va a cambiar consejerías sino un régimen corrupto y clientelar». Agregó que los cambios no se van a paralizar, y «menos ante el intento desesperado de perpetuarse en el poder a costa de echarnos a la cara las cifras de la violencia de género».

El líder nacional del PP, de visita en las islas Canarias, donde confirmó a Asier Antona como candidato a la Presidencia del Gobierno canario, dijo: «Sabemos que hay un 25% de víctimas de esta violencia que no son mujeres, en especial niños y ancianos, pero también parejas homosexuales o en entornos dentro del hogar o la empresa». «¡Que se proteja a las víctimas independientemente del sexo y su edad, a las más vulnerables!», añadió.

Agenda social y FSE

Casado ha pedido abordar «este drama humano, social, con una perspectiva responsable para no arrojarnos las víctimas». Ha apuntado también que «al PP le gusta hablar con conocimiento de causa» porque «somos el primero partido de España que aprobó un pacto nacional contra la violencia de género».

Casdao ha defendido también que el PP fue quien desarolló la «equiparación salarial» de las Fuerzas de Seguridad de Estado (FSE) para «proteger a las personas más vulnerables». Ha dicho que el PP aplicó en su periodo de gobierno una estrategia que «impulsó el milagro económico español» que propició el acceso al mercado laboral de «millones de mujeres».