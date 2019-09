Sucesos Pillan a un menor conduciendo sin carné a gran velocidad y acaba imputada su madre Aunque el autor fue el menor, la Guardia Civil considera a su madre «cooperadora necesaria» por ser la dueña del coche

R. P. Zaragoza Actualizado: 27/09/2019 10:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un menor de edad y su madre han sido imputados por sendos delitos contra la seguridad vial, después de que circularan por las redes sociales varios vídeos en los que el adolescente aparece al volante de un coche, a gran velocidad, realizando bruscas maniobras y todo ello, dada su edad, sin tener carné de conducir. Su madre, por su parte, ha sido acusada de ser «cooperadora necesaria» en estos hechos, por ser la propietaria del vehículo.

La instrucción judicial será la que determine, a partir de ahora, el alcance de estas imputaciones. En particular la que afecta a la madre, sobre la que la Justicia deberá discernir aspectos tales como si consintió o no el uso del vehículo por parte de su hijo, o si fue conocedora o no de los hechos. De entrada, la Guardia Civil ha considerado que con las circunstancias que han incurrido en estos hechos, cabe considerar inicialmente a la madre como «cooperadora necesaria» por ser la dueña del vehículo.

La investigación ha sido realizada por agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil, tras detectar unos vídeos en las redes sociales en las que un joven aparecía conduciendo sin llevar puesto el cinturón de seguridad, a gran velocidad y realizando derrapes dentro de un núcleo urbano.

Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil permitieron identificar la localidad donde se habían hecho esas grabaciones, un municipio de la comarca oscense de los Monegros –no se ha hecho público el nombre de la población, por estar implicado un menor de edad-. Tras avanzar en la investigación, se identificó al conductor, que resultó ser un menor de edad, de 17 años.

Las diligencias practicadas por la Guardia Civil han sido entregadas a la Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial de Huesca y al Juzgado de Instrucción número 2 de la capital oscense. Tanto el menor como su madre han quedado a la espera de ser citados para prestar declaración en sede judicial.