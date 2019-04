Pedro Sánchez culpa ahora al PP y Cs de que él gobierne apoyándose en los independentistas

Fabián Simón / Vídeo: Sánchez: «La independencia de Cataluña no se va a producir porque los catalanes no la quieren»

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, culpó este domingo al PP y a Cs de que él gobierne apoyándose en los independentistas. Diez meses después de haber sacado adelante la moción de censura a Rajoy junto a los votos del independentismo y de Podemos, Sánchez trata ahora de distanciarse de los secesionistas. Durante un mitin este domingo en Zaragoza, el líder socialista llegó a negar que trabajara alianza parlamentaria alguna con los independentistas y lo presentó como algo circunstancial en la dinámica parlamentaria.

Pedro Sánchez afirmó que, en esa moción de censura apoyada por el independentismo, lo único que hizo el PSOE fue «ofrecer una salida» en «un momento crítico» para España, ante la necesidad de acometer la «regeneración democrática» y de sacar al país «del lodazal de la corrupción». Según Sánchez, si al final prosperó esa moción de censura no fue porque él se apoyara en los diputados independentistas sino porque «el PP y Cs no asumieron su responsabilidad» y Rajoy se negó a dimitir y a convocar elecciones anticipadas.

Pese a la insistencia con la que ha tratado de distanciarse de las fuerzas independentistas a tres semanas de las elecciones generales, Pedro Sánchez no hizo mención alguna durante el mitin a los pactos postelectorales que está dispuesto a buscar si tiene opciones de sumar nuevas mayorías parlamentarias para mantenerse en el poder. No realizó una renuncia expresa a las fuerzas nacionalistas, aunque sí aseguró que no permitirá un referéndum independentista en Cataluña y que no hay opción alguna de que se produzca una secesión.

«Siempre cumplo con mi palabra, y si hay un Gobierno socialista no habrá referéndum por la independencia, no habrá independencia en Cataluña y no se va a quebrar la Constitución española en Cataluña», afirmó Pedro Sánchez en este mitin en el que, antes que él, había intervenido el aragonés Javier Lambán y había urgido al PSOE a cumplir con «el deber patriótico de defender la unidad de España».

Pedro Sánchez volvió a remarcar su tesis respecto al órdago independentista: «el problema en Cataluña no es la independencia, lo que hay es una crisis de convivencia» que, según dijo, él pretende resolver con «el diálogo dentro del Estatuto de Autonomía y de la Constitución».

«El independentismo y la derecha saben pefectamente que la independencia no se va a producir porque la Constitución no la reconoce, porque la propia comunidad internacional ha dado la espalda a los líderes independentistas y, sobre todo, porque no la quieren los catalanes», afirmó Sánchez.

El secretario general del PSOE aprovechó para defender el sistema autonómico y arremeter contra quienes lo cuestionan. «Vamos a defender con uñas y dientes el autogobierno y el estado de las Autonomías», subrayó.

Durante su intervención, Sánchez cargó contra PP, Ciudadanos y Vox, a los que presentó como partes de un mismo proyecto político participado por «la ultraderecha». Y reconoció que tienen posibilidades «reales» de sumar mayoría absoluta en las elecciones generales del próximo día 26. «Hay un riesgo real de que la derecha y sus tres siglas, PP, Cs y Vox, sumen una mayoría parlamentaria y hagan lo que ya han hecho en Andalucía». Por eso, insistió en que es decisiva la «movilización» del voto de centro-izquierda y concentrarlo en el PSOE. «Hay que decirle a todos los españoles que, con independencia de sus posiciones ideológicas, se tienen que aunar todos los esfuerzos en el único partido que puede sumar más que esas tres derechas, porque hay un riesgo real que tenemos que evitar».

Reprochó al PP y Cs que insistan en atacarle y, sin embargo, «nunca se meten con la ultraderecha, no la atacan como al PSOE porque la necesitan para poder cuadrar las cuentas y gobernar en España». Y afirmó que, frente a ese hipotético tripartito PP-Cs-Vox, él ofrece el «gobierno que representa a la buena gente, que es mayoritaria en este país, la buena gente que no crispa ni insulta ni deja tirado a quien se ve sufrir». Sánchez promete «un gobierno del PSOE con independientes de reconocido prestigio, progresistas, para continuar con el giro social y la lucha contra la corrupción».