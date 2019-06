Deportes El juez que investiga el amaño de partidos de fútbol mantiene la imputación contra la SD Huesca El club había pedido el sobreseimiento de las actuaciones e insiste en su inocencia como entidad jurídica

R. P. Zaragoza Actualizado: 11/06/2019 13:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La SD Huesca niega que la entidad haya participado en el amaño de partidos

El juez de Huesca que investiga la presunta red de amaños de partidos de fútbolha desestimado levantar la imputación que pesa contra la Sociedad Deportiva (SD) Huesca. Aunque varios miembros del club fueron detenidos hace varios días, cuando se llevaron a cabo los arrestos tras meses de investigaciones, la SD Huesca ha insistido en todo momento en que no participó como tal en esa red de amaños y que nada tiene que ver el club, como entidad jurídica, con las acciones que en su caso hayan llevado a cabo algunos de sus miembros a título particular.

Por ello, la SD Huesca solicitó al titular del juzgado número 5 de la capital altoaragonesa -que instruye el caso- que procediera a levantar la imputación que pesa contra el club y que, en lo que respecta a esta entidad jurídica, declarara el sobreseimiento de las actuaciones.

Este martes, sin embargo, el juez ha desestimado esa solicitud y considera que no procede tal sobreseimiento en beneficio de la SD Huesca, al menos no mientras la instrucción del caso siga bajo secreto de sumario. Queda así abierta la puerta a un posible sobreseimiento, pero a posteriori, cuando estén más avanzadas las investigaciones judiciales y, en su caso, se confirmara que el club como organización no tenía responsabilidad en esa presunta red de amaños.

Pocas horas después de destaparse aquella operación policial, a finales de mayo, la SD Huesca ha proclamado la inocencia del club en la supuesta trama de amaño de partidos de fútbol que se saldó con seis detenidos y otras 15 personas investigadas. Entre los detenidos figuraron el presidente y el médico de la SD Huesca, Agustín Lasaosa y Juan Carlos Galindo, respectivamente.