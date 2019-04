Política Joaquín Palacín (CHA) dimite como director general del Gobierno aragonés Presentó su renuncia hace varias semanas y se tramitó con la condición de que no surtiera efecto hasta ahora, a un mes de los comicios autonómicos en los que aspira a un escaño en las Cortes de Aragón

Joaquín Palacín, de Chunta, ha dimitido como director general del Gobierno aragonés, cargo que ocupaba desde que su partido se integró en el Ejecutivo del socialista Javier Lambán tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Palacín ha sido director general de Ordenación del Territorio, dentro de la consejería de Vertebración, Movilidad y Vivienda que dirige el líder de la Chunta, José Luis Soro.

La marcha de Palacín se produce en plena campaña electoral de las generales y a un mes de la cita con las elecciones autonómicas del 26 de mayo. Su dimisión la formalizó hace varias semanas, pero con la condición de que no fuera inmediata. Así se desprende del propio decreto de cese publicado este lunes en el Boletín Oficial de Aragón. Ese decreto, firmado por el consejero Soro y por el presidente Lambán, está fechado el 9 de abril y, sin embargo, en él se hizo constar que no iba a surtir efectos hasta ayer domingo, 21 de abril. Es decir, en vísperas de la festividad de San Jorge, patrón de Aragón, que se celebra este martes; a una semana de las elecciones generales -en las que la Chunta no se presenta- y cuando los partidos se preparan ya para la campaña electoral de las autonómicas y municipales que tendrán lugar el 26 de mayo.

Joaquín Palacín tiene 44 años y lleva doce en política institucional. En 2007 fue elegido concejal en Monzón (Huesca) y en 2011 obtuvo escaño en las Cortes de Aragón y en 2015. En las elecciones autonómicas de 2015 no revalidó el escaño –CHA no obtuvo votos suficientes en la provincia de Huesca, por la que él se presentó-, pero se convirtió en director general del Gobierno aragonés fruto de los acuerdos de investidura y de legislatura que su partido selló con el PSOE de Javier Lambán.

Ahora volverá a encabezar la lista de la Chunta a las Cortes de Aragón por la provincia de Huesca. Se garantizó el número uno de esa lista electoral tras vencer en las primarias que CHA tuvo que celebrar en la provincia de Huesca en octubre del año pasado, porque –al contrario que en Zaragoza y Teruel- allí había más de un aspirante a liderar la candidatura para las autonómicas.

Chunta Aragonesista encara las elecciones del 26 de mayo cuatro años después de que sufriera un severo retroceso por la irrupción de Podemos. CHA no obtuvo escaños en las Cortes de Aragón ni por la provincia de Huesca ni por la de Teruel y se quedó solo con los dos que mantuvo en la provincia de Zaragoza. En cómputo regional, este partido perdió 25.000 votos, casi la mitad de los que había cosechado en las autonómicas de 2011, lo que le supuso perder dos de los cuatro escaños que había tenido en la legislatura 2011-2015.

En las próximas elecciones autonómicas, los tres cabezas de lista por las circunscripciones aragonesas serán José Luis Soro (Zaragoza), Joaquín Palacín (Huesca) y José Manuel Salvador (Teruel).