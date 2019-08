Entrevista Yolanda Díaz: «Es evidente que Sánchez nunca quiso un acuerdo con Unidas Podemos» La portavoz adjunta de Unidas Podemos cree que el PSOE está «dejando pasar el tiempo» y que el motivo puede ser que prefieran ir a elecciones

En Unidas Podemos aumenta el malestar al ver cómo Pedro Sánchez está dejando pasar el tiempo para intentar laminar a Pablo Iglesias en unas nuevas elecciones. Yolanda Díaz, portavoz adjunta de Unidas Podemos e integrante del equipo negociador en representación de Galicia En Común, valora en ABC el mal estado de las negociaciones con el PSOE. «Partido Popular y Ciudadanos no van a tener ningún miedo en hacer una coalición», asegura de cara a unas segundas elecciones que se celebrarán en noviembre si no llegan a un acuerdo con el PSOE antes del 23 de septiembre.

¿Cómo van las negociaciones?

No se está llevando la mejor estrategia por parte del PSOE por plantear una espiral de reproches y de ninguneos. Incluso para los objetivos que debe tener el señor Sánchez sería bueno que intentara seducirnos. Fue llamativo el maltrato que nos ha dado durante todo agosto con comparecencias en los medios.

El PSOE cree que ustedes no pueden volver a bloquear un gobierno socialista...

El PSOE no debería jugar con las instituciones. El señor Sánchez tiene dos alternativas. La primera, si quiere cumplir con el mandato de las urnas del 28-A, tiene que trabajar la investidura con las fuerzas que permitan que salga adelante. Todos los portavoces le han reprochado que no había negociado con nadie. El señor Aitor Esteban dijo que ni siquiera una llamada. La segunda cuestión es que si no quiere trabajar la investidura, quizá debería transmitirle al jefe del Estado que carece de apoyos para que se cumpla el artículo 99. Sánchez está socavando la propia institución de la jefatura del Estado.

¿Por qué no busca apoyos?

Yo no sé cuál es el plan del señor Sánchez. Que le diga claro a los españoles lo que quiere hacer. Es evidente que el señor Sánchez nunca quiso un acuerdo con Unidas Podemos y es cierto que el señor Sánchez preferiría un acuerdo con el señor Rivera y si este desbloqueara la situación, estamos seguras que habría una coalición con Cs.

¿Una coalición es su única alternativa?

No es para nosotros, sino para la democracia. Cuando uno saca 123 diputados más un voto del diputado cántabro está muy alejado de la mayoría absoluta. Seguro que no le gustó al PP abandonar La Moncloa tras la moción de censura, pero eso es la democracia. Se acabaron los tiempos del bipartidimo y de mayorías absolutas. Estoy segura de que el próximo gobierno va a ser de coalición, pero está en disputa si será progresista o de derechas. Las derechas están trabajando esto. No entiendo por qué Sánchez trata a España como una democracia de segundo nivel, porque se ha demostrado que tenemos una sociedad que ha salido a votar con madurez y que quiere una coalición como en 20 países de la UE.

Hablan de «diferencias de fondo».

El argumentario que plantea el PSOE es más que discutible. El PP y Cs también tienen recelos, pero han sabido tejer una coalición de gobierno en un lugar tan importante como la Comunidad de Madrid. Y lo que hacen para evitar esas desconfianzas es suscribir acuerdos con garantías de cumplimiento. Eso sí es la democracia. Sánchez tiene un problema de entendimiento con las instituciones y desde luego con la democracia.

Celaá dijo que no habrá coalición «de ninguna manera».

Tienen que aclararse porque ellos mismos se enmiendan cada dos minutos. En julio estábamos negociando una coalición de gobierno y no es comprensible que ahora digan que no. Tienen que explicar qué están haciendo porque creo que los españoles no entienden nada. Nosotros hemos estado todo agosto trabajando para presentar un documento programático que ni han leído y ya le han dado un portazo. Jugar con los tiempos de la monarquía y con los españoles no es lo más edificante.

Han pedido la comparecencia de Calvo en el Congreso por el Open Arms. ¿Sigue siendo una interlocura idónea?

Nosotros no vetamos a nadie ni le diremos a Sánchez qué personas deben formar sus equipos. Pero la vicepresidenta del Gobierno a veces se olvida de que representa a todos los españoles y que no puede operar como si fuese un actor político de Ferraz. Este verano me ha sorprendido con declaraciones más propias de una dirigente del PSOE que debería de hacerlas desde Ferraz y no desde la Vicepresidencia. Hay confusión en el PSOE con las responsabilidades instucionales y las partidarias.

¿Son nucleares las carteras de Trabajo y Transición Ecológica?

Ya hemos cedido mucho. Estas son dos materias clave en nuestro país junto con la industrialización porque los datos del último informe publicado en materia industrial son malos. Aunque no son nucleares en el sentido de líneas rojas. Formulamos diversos escenarios flexibles, pero si no le gusta debemos retomar el diálogo. Lo que es inaudito es dejar que pase el tiempo. Nos dijeron la semana pasada que esta semana se retomarían los contactos con PNV, Compromís y nosotros. El viernes nos dicen que lo dejan para septiembre. No se quiere negociar.

¿Les preocupa pactar con ustedes porque incomodan a Bruselas?

Nosotros somos conscientes de lo que puede venir. Hacemos hincapié en tener cuidado con las medidas que se adoptan porque más allá de que España siga creciendo nos va a azotar la recesión económica europea, la crisis comercial de China y Estados Unidos y el Brexit. No proponemos nada que no se esté practicando en la UE. Pero en política hay que ser valiente. Si el señor Sánchez no quiere derogar la reforma laboral, ni bajar la factura de la luz ni intervenir el precio de la electricidad... que lo diga. No puede estar jugando a dos bandas.

¿No hay encuentros previstos?

No hay ningún tipo de contacto más allá de la llamada que Pablo Iglesias le hizo a Sánchez para presentarle el documento y retomar el diálogo. No hay nada más. No sé si estamos ante el Pedro Sánchez de las primarias que defendía la plurinacionalidad y un acuerdo con Podemos o ante un Pedro Sánchez «susanizado» que opina lo mismo que los barones que lo defenestraron. Quizá la causa de que no quiera negociar con nadie es que quieren elecciones. Pero que lo comuniquen.

Os culparán de nuevas elecciones...

Será una irresponsabilidad del señor Sánchez llevar nuestro país a elecciones. Si Sánchez quiere, que lo diga, pero si vamos a elecciones, España va a estar paralizada después de enero por Cataluña y será imposible que haya Presupuestos.