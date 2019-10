El Supremo firma las condenas del «procés» Está previsto que a continuación se notifique a las partes, aunque este trámite podría retrasarse un día

Este lunes a las nueve de la mañana los siete magistrados del tribunal del «procés» plasmarán sus firmas en la que será, sin duda, la sentencia más importante de la democracia después de la del golpe de Estado de 23-F. A continuación está previsto que la resolución sea notificada a los propios condenados y a sus representaciones letradas.

Descafeinada por la filtración del viernes, con la que se supo que los líderes independentistas serán condenados por sedición y malversación, pero no por rebelión, el interés informativo se centra ya en la individualización de las penas y en cómo argumentará el tribunal la clave del debate jurídico, es decir, por qué considera que la violencia no fue instrumental, «nuclear», en el plan secesionista, sino algo puntual y no deseado por los condenados, lo que enmarca la condena en un delito contra el orden público (sedición) y no contra el orden constitucional (rebelión).

Aunque durante la recepción en el Palacio Real, el sábado, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, dejó la puerta abierta a que la comunicación se retrasara, sin ocultar su malestar por la filtración, lo previsible es que, una vez firmada, este mismo lunes los condenados del «procés» conozcan ya su horizonte penitenciario.

Será, además, el mismo día en que el Tribunal de Luxemburgo celebre la vista en la que analizará el alcance de la inmunidad de Junqueras como europarlametario. La cuestión prejudicial que debe examinar el TUE fue remitida el pasado junio por el Tribunal Supremo a petición de la defensa de Junqueras, que solicitó que acudiera a Luxemburgo en un recurso de súplica contra la decisión de la Sala Penal de no darle permiso para ir a acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central y así acceder a la condición plena de eurodiputado.

Esta misma semana también estaba prevista la celebración de una vistilla en el Tribunal Supremo para prorrogar la prisión preventiva de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que el miércoles cumplirán dos años en prisión preventiva. El objetivo del tribunal era dar a conocer la sentencia, en la que los líderes independentistas se enfrentan a un máximo de 15 años, antes de ambos acontecimientos jurídicos.