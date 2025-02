«Sabemos que los de Esquerra son tontos, y ellos también lo saben»

No hay elecciones convocadas en Cataluña pero JpC ha empezado a negociar el estado de alarma con el Gobierno justo cuando ERC ha anunciado que votaría «no». Un dirigente convergente lo dice: «hasta que Esquerra no demuestre que puede pactar con el PP será la muñeca hinchable de Pedro Sánchez ». En su afán por s ustituir a la antigua CiU , el partido de Junqueras trata de ser liberal en lo económico, izquierdista en lo social, pactista en Madrid e independentista en Cataluña, «pero no se atreve a jugar fuerte porque su peor pesadilla es que le dejemos en evidencia».

Mientras Torra animaba a los CDR a incendiar contenedores, Puigdemont negociaba con Moncloa (con Salvador Illa , que todavía no era ministro de Sanidad) un nuevo encaje para Cataluña y regresar a España sin ir a la cárcel. Los republicanos, por simplemente decir que aquellos altercados no conducían a nada, fueron acusados de traidores.

Los convergentes critican cualquier pacto de Esquerra, pero si lo abandona, lo retoman ellos con el primer pretexto patriótico que se les ocurre, de digestión inmediata para su votante ciego. «Es lo de siempre de CiU pero con el cinismo redoblado: Pujol robaba más, pero prometía menos», señala un alto dirigente de ERC.

La respuesta convergente es demoledora. «Siempre hemos sabido que los de Esquerra son tontos. Pero su problema es que ellos también lo saben, y siempre dudan y acaban tomando malas decisiones superados por el complejo». Aragonès es un pésimo candidato, Junqueras divaga y Torra se escuda en la crisis sanitaria para incumplir su promesa de anticipo electoral, pero Urkullu y Feijóo convocaron ayer dejando fraude al descubierto. El último acto de Torra será usar su inhabilitación contra «el autonomismo de ERC», por no votar a un presidente sustituto y «legitimar la injusticia del Supremo», en su urgencia por ir a elecciones.

JpC ganará las próximas elecciones al Parlament prometiendo que sólo les vale la independencia, para negociar a continuación con Sánchez cómo regresan al tablero de juego autonómico y vuelven a hacer sus negocios sin que nadie les moleste.