El Congreso aprueba los Presupuestos Generales del Estado de 2022

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes los Presupuestos Generales del Estado de 2022 después de que se hayan votado los cambios incorporados por el Senado al proyecto de Ley. Concretamente, se trata de una enmienda de Compromís sobre la promoción de las lenguas minoritarias y regionales a las comunidades autónomas de Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia e Islas Baleares, por un importe de 1,6 millones de euros.

El resultado de la votación ha sido de 281 votos a favor frente a 62 en contra y una abstención. Estaba previsto que la ley de Presupuestos se hubiera aprobado ya el pasado martes en el Senado, sin embargo, los cambios que solicitó Compromís no solo fueron apoyados por ERC, Junts y PNV. También recogieron el aval del Partido Popular , por lo que se truncaron los plazos del Gobierno y volvieron al Congreso.

El diputado popular Mario Garcés ha justificado en el Pleno que el apoyo de sus senadores a la enmienda es porque el PP se sitúa en la «naturalidad» y en los márgenes constitucionales frente al «reduccionismo» de Vox y Ciudadanos y «la imposición» del independentismo y los nacionalistas. También ha lamentado que se trata de «unos Presupuestos nefastos» del Gobierno de coalición.

Una semana más tarde de lo previsto se han aprobado definitivamente. Los Presupuestos entrarán en vigor el próximo 1 de enero. Son las segundas cuentas del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Ecuador de la legislatura. El PSOE no estaba de acuerdo con la enmienda de Compromís en un primer momento, pero, finalmente, se han decantado por apoyar la partida este martes. 

Críticas a los populares

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros , ha cargado contra el proyecto presupuestario del Gobierno de coalición. «Van en contra de las matemáticas, son una ruina, no hay quien se los crea» , ha dicho. Pero también ha lanzado críticas al PP por apoyar la enmienda de Compromís. «Hoy debatimos aquí porque el PP se unió a ERC, PNV, Junts, Geroa Bai y hasta Bildu , a lo mejor de cada casa, para ampliar la financiación de los chiringuitos lingüísticos. Eso es grave» , ha espetado Espinosa de los Monteros.

El diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz , también ha sido crítico con el líder de la oposición. «El PP se ha unido a los nacionalistas para que estos tengan más dinero, ¿se dan cuenta de que esta estrategia no les lleva a ninguna parte? ¿Empiezan a tender puentes con el PNV?», ha dicho Díaz. «¿O igual es que ustedes con tal de fastidiar al PSOE votan lo que se a , incluso aunque eso signifique dar más medios a los nacionalistas, esa es la estrategia de Génova; fastidiar a Sánchez aunque signifique fastidiar a los españoles? », ha añadido.

Gabriel Rufián (portavoz de ERC) ha sido más mordaz, como acostumbra, contra el Partido Popular y les ha acusado de «irresponsabilidad» por forzar otro Pleno. «Vaya papelón, ¿no? Ustedes no hacen política, ustedes hacen el troll . Le hacen un flaco favor a su país», ha expresado. «Es una enorme contradicción que ustedes imiten a la ultraderecha y vayan en contra de la diversidad lingüística y, a su vez, voten esta enmienda», ha continuado.

Joan Baldoví (portavoz de Compromís) se despachó contra Pablo Casado diciendo que su apoyo a la enmienda fue un gesto de «gamberro garrulo» y «niño malcriado» que no acepta que su partido ya no tiene el poder. «Las lenguas que hablamos millones de ciudadanos necesitan recursos, pero también respeto y no políticos hipócritas que un día votan esta enmienda y el resto del año encienden las hogueras de la intolerancia», ha añadido Baldoví.