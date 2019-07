El PSOE rechaza la última oferta de Podemos, que incluye Trabajo: «Es más de lo mismo» Iglesias remite, a tres horas del pleno, una propuesta que incluye una vicepresidencia social y los ministerios de Sanidad y Consumo, Trabajo y Ciencia. Los seis diputados de IU optan por una abstención mientras siguen las conversaciones

El bloqueo persiste. El PSOE ha contestado con un «no» rotundo a la última maniobra de Podemos para lograr un gobierno de coalición a tan solo tres horas de la investidura. Los socialistas consideran que el último movimiento de la formación morada es «más de lo mismo» y reitera la oferta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó ayer al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Tras el ultimátum de ayer, Unidas Podemos ha rebajado sus demandas para apoyar a Sánchez en una propuesta que incluye una vicepresidencia social para Irene Montero y los ministerios de Sanidad y Consumo, Trabajo y Ciencia.

Iglesias ha renunciado a las 21 áreas competenciales que ayer plantaron sobre la mesa a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, pero el secretario de acción de gobierno, Pablo Echenique, insiste en demandar la cartera de Trabajo para subir el salario mínimo interprofesional y derogar la reforma laboral del PP.

Fuentes del PSOE dicen que «no hay carteras de primera ni de segunda» porque «todas contribuyen a mejorar la vida de los ciudadanos y forman parte del Consejo de ministros de España». EN las filas socialistas subrayan que Iglesias se ha dedicado a intentar frustrar las negociaciones desde su renuncia a ser ministro, lo que demuestra que nunca fue sincera.

El Gobierno recuerda la necesidad de combinar los compromisos de equilibrio fiscal asumidos con Bruselas con el aumento de las políticas sociales y entienden que las competencias que exige Podemos para aplicar la lista de medidas que enumera, haría pedazos ese equilibrio. «Por no hablar de que sería crear un gobierno paralelo dentro del gobierno», sentencian.

IU se desmarca

Desde Podemos, aseguran que con su último movimiento tienen la «voluntad de desbloquear la actual situación y construir un Gobierno de coalición progresista aborde los grandes retos de nuestro país».

Iglesias demanda en esta nueva contraoferta al PSOE poder y presupuesto para «reformar el sistema de cuidados (educación 0-3), asegurar una sanidad universal real y frenar las privatizaciones del sistema sanitario, competencias para subir el salario mínimo interprofesional y derogar la reforma laboral del PP y competencias para aumentar la financiación en ciencia e innovación al 2% del PIB a lo largo de la legislatura».

En la formación morada están esperando a que el PSOE dé algún paso para decidir su voto en el último momento. El Grupo Confederal de Unidas Podemos se reúne antes de la votación para fijar posición e ensisten en que están dispuestos a seguir negociando «hasta el último minuto».

No obstante, la portavoz adjunta, Ione Belarra, no ha descarta que si el PSOE no cede o no llegan a un acuerdo de mínimos votarán «no» a Sánchez. «Al otro lado nos quieren de decorado y nosotros no vinimos hasta aquí para acabar de coro del PSOE», ha expresado.

«El documento del PSOE no lo he visto nunca, es un documento ad hoc para los medios de comunicación», ha denunciado Belarra, que dice no conocer la última ofertadel PSOE en los mismos términos en los que la defendieron ayer desde el cuartel socialista.

Con el estado en el que se encuentran las negociaciones, e independientemente de lo que decidan en Podemos, los seis diputados de IU optan por una abstención en la segunda votación. No obstante, IU sigue hablando en estos momentos con Gobierno y con Podemos para tratar de alcanzar un acuerdo.

Las peticiones de Podemos Vicepresidencia de Derechos Sociales y de Igualdad: competencias para reformar el sistema de cuidados (educación 0-3) y dependencia, asegurar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. La vicepresidencia se ocuparía además de los temas de memoria democrática. Ministerio de Sanidad y Consumo: competencias para asegurar una sanidad universal real y frenar las privatizaciones del sistema sanitario, así como garantizar el derecho a la eutanasia. Ministerio de Trabajo: competencias para subir el salario mínimo interprofesional y derogar la reforma laboral del PP en diálogo con los agentes sociales. Ministerio de Ciencia y Universidades: competencias para aumentar la financiación en ciencia e innovación al 2% del PIB a lo largo de la legislatura, articular una carrera investigadora digna y converger en la ratio de investigadores por habitante en la media europea. Además, bajar las tasas universitarias y aumentar las becas.