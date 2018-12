Llamazares: «En Izquierda Unida sobra todo lo diferente a Garzón y en Podemos lo distinto a Iglesias» El portavoz parlamentario de IU en Asturias acusa a la dirección estatal de estar ejerciendo una «campaña de linchamiento» para eliminarlo como posible candidato al Principado

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en Asturias y líder de Izquierda Abierta, Gaspar Llamazares, siempre tuvo un discurso muy crítico contra la confluencia de Podemos e IU. En 2015, ya vaticinaba el error que supondría para su partido entrar al juego de la mutación política con un pacto que sigue sin dar los resultados esperados. Llamazares denuncia, en conversación con ABC, que la dirección estatal de está ejerciendo una «campaña de linchamiento» después de que revelasen unos audios donde osboza una posible candidatura a las europeas dentro de la formación Actúa.

Alberto Garzón le ha llamado tránsfuga y le ha abierto la puerta de salida. ¿Tiene pensando irse?

No, no tengo decidido irme. Y después e esta campaña de linchamiento si tenía una decisión tomada de continuar en Izquierda Unida y de presentarme a las primarias de Asturias ahora la tengo más firme si cabe. No voy a dar ninguna oportunidad a los Villarejos ni a las cloacas para que mermen mi credibilidad o intenten desacreditarme. Es una estrategia muy habitual en esta dirección de Alberto Garzón. Lo hicieron con Cayo Lara, con Willy Meyer y lo con las eurodiputadas a las que han lapidado sin dar ninguna explicación.

Le grabaron a escondidas y filtraron la grabación...

Es probablemente el descontento. Los que querían en ese dabate que rompiésemos, que nos enfrentásemos a Unidos Podemos, nosotros no lo hicimos creímos que había que dar una oportunidad al acuerdo. Pero deduzco que alguna de las personas que se marcharon dando un portazo lo grabó y lo ha puesto en manos de Izquierda Unida que lo ha recogido con gusto. Cualquier otro con un mínimo de ética política hubiera oído las grabación y la hubiera utilizado como un criterio más de lo que está haciendo otro partido, pero jamás lo hubiese sacado públicamente.

Yo sé que ha sido la dirección general, que en el marco del último debate tras llamarme tránsfuga, la han manipulado y la han mandando a los medios embargada. Yo sé que han sido ellos.

«Yo creo que hay un modelo de Estado que puede ser federal y republicano, pero tiene que ser español»

Ha dicho que presentará a las primarias de IU en Asturias... ¿Apoyado en Podemos?

Si hubiera elecciones generales yo no apoyaría a una candidatura Unidos Podemos, porque en Asturias ha sido la fórmula que han adoptado para excluir a nuestros candidatos y para humillar a IU. Yo no voy a participar con un partido que, respecto a Asturias, tiene una política contraria a la de mi organización, por ejemplo en materia de minería o industrial. Pero además, a eso le sumamos lo que ha hecho Podemos tanto en política de alianzas, perdiendo la oportunidad de una mayoría de izquierdas, y apostando por la confrontación y el sorpasso. Y luego su política de Estado... Yo no la comparto en absoluto ese modelo de Estado híbrido entre el independentismo catalán y el federalismo. Es un modelo de Estado que significa la carencia del modelo de estado. Yo creo que hay un modelo de Estado que puede ser federal y republicano, pero tiene que ser español. No puede ser medio catalán, medio vasco y medio español. Tiene que ser un proyecto de Estado que respete la pluralidad nacional que existe en España y que al mismo tiempo tenga coherencia.

En Asturias hay una posición del 80% de los militantes que no quieren ir en candidaturas con Podemos. Mi oposición en Asturias sería el 20% de aquellos que quieren ir dentro de Podemos, y eso es la posición de Garzón en Asturias.

¿Están persiguiéndole porque siempre ha sido crítico con el pacto con Podemos?

Primero nos excluyeron, luego nos estrangularon económicamente y ahora yo creo que están haciéndome un traje para buscar mi inhabilitación o mi exclusión. Ni izquierda Abierta ni Actúa han hecho ninguna candidatura. Estoy a priori condenado, poco les importa mis argumentos.

«Soy el chivo expiatorio de la frustración de IU en relación a su estrategia, que es la estrategia de disolución en Podemos»

¿Ha hablado personalmente con Garzón?

Mientras no retiren los insultos, las insidias y las injurias yo no pienso hablar personalmente con él. Yo con quien descalifica y me pide que me vaya intento hablar lo menos posible.

En IU aseguran que presentar Actúa está en contra de los estatutos.

En la época en la que suprimieron la financiación de Izquierda Abierta, que no abrieron un expediente, lo hicieron de forma ilegal por las bravas. Ellos van por las bravas, no van por los estatutos, eso es un mero eufemismo para ellos... Lo que dicen los Estatutos es que es ilegal «quien haya competido o compita». Nosotros aún no hemos competido ni tenemos candidaturas. Aquí el problema fundamental es que consideran a Asturias como el laboratorio de una alternativa a su fracasada estrategia.

Asturias es un sitio con identidad propia porque tiene poder parlamentario y poder municipal donde se puede demostrar de nuevo que IU, junto a otros independientes, tiene capacidad de ser una alternativa que represente a la izquierda seria sin tener que subordinarse a la indignación de Podemos. Eso es lo que pasa, nosotros para ellos somos la aldea gala, el peligro bárbaro.

«Sus confluencias cada vez están más debilitadas, porque se pierde la identidad de izquierdas y se desmoviliza el electorado tradicional»

¿Estarías dispuesto a liderar Actúa contra Izquierda Unida o se podría integrar?

El planteamiento de Actúa que salió de aquella reunión de mayo fue precisamente no el de competencia electoral, sino el de colaboración electoral. De hecho, Actúa decidió no ir a las andaluzas, y nosotros apoyamos a Adelante Andalucía aunque estábamos excluidos de esas listas porque consideran que no somos de fiar, que no somos de su línea política, aquí quien no es de línea de Garzón pues no existe o es de poca confianza. Es lo que pasó con la lista electoral a las europeas, que han excluido a todas las eurodiputadas y va de candidata la mujer del secretario de Organización. Es una situación absurda.

¿Hay más gente dentro de IU que piensa como tu pero le da miedo enfrentarse a una purga?

Yo creo que las confluencias cada vez están más debilitadas porque se pierde la identidad de izquierdas y se desmoviliza el electorado tradicional de la izquierda, queda el electorado indignado, el de la crisis económica... Pero no hay una movilización del electorado desde una perspectiva de izquierda y de clase, y eso es lo que más les molesta. Y luego les ha molestado el distinto manifiesto que hemos compartido distintos sectores de la izquierda. Han visto ahí la posibilidad de una coincidencia que reclama autocrítica y rectificación de su línea política de disolución en Podemos. Esas cosas son las que más les han molestado y están con una caza de brujas. Y yo soy el chivo expiatorio de la frustración de IU en relación a su estrategia, que es la estrategia de disolución en Podemos.

¿No es es contraproducente que la izquierda rompiendo en más partidos?

Yo desearía que no fuera así, desearía que los partidos existentes fuesen capaces de integrar las distintas pluralidades de la izquierda, tanto políticas y territoriales. Pero desgraciadamente no es así, la fusión o la absorción de IU por Podemos lo que está produciendo es una eliminación de la pluralidad. En Izquierda Unida sobra todo lo que sea diferente de Garzón y a Podemos le sobra todo los que sea distinto de Pablo Iglesias. Se está produciendo una esterilización, un agotamiento de la pluralidad de la izquierda.

Yo todavía apuesto por que eso se pueda rectificar de cara a las próximas elecciones autonómicas, municipales y europeas. En Murcia, Navarra y Asturias ya no quieren ir con Podemos. Si el planteamiento es la exclusión pues dejarán un espacio vacío que probablemente alguien llenará. Los espacios vacíos en política se llenan como se llenó el espacio vacío del Partido Popular con Ciudadanos y el espacio vacío de ambos con Vox. Por eso nosotros planteamos Actúa, actúa y reacciona le decimos a la izquierda.