Javier Nart deja la delegación europea de Ciudadanos tras la petición formal desde Madrid El equipo de Luis Garicano apoya por completo la posición del partido y sostiene que ha habido «una pérdida de confianza» en el eurodiputado tras sus últimas declaraciones públicas

Seguir Juan Casillas Bayo @jcasillas_bayo Madrid Actualizado: 11/09/2019 18:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La entrevista que concedió Javier Nart a Antena 3 este lunes le ha salido cara. El todavía eurodiputado evidenció su malestar con el partido, después de haber renunciado a la militancia pero no al escaño, y apuntó que contaba con el apoyo expreso del secretario general, José Manuel Villegas, para continuar en la delegación europea de Ciudadanos (Cs) —a la par que criticaba a su antiguo partido—.

Algo que no ha sentado bien. Fuentes del Comité Ejecutivo sostienen que aunque el número dos de Cs no le reclamó el acta a Nart en la conversación que mantuvieron el jueves —cuando este le transmitió en persona su voluntad de dejar el partido—, el comunicado inicial salió desde la delegación europea de Cs. Un comunicado que reflejaba la situación que había en ese momento y que, admiten estas fuentes, no fue adecuado.

Después de la entrevista de Nart, que se negó a renunciar a su acta en el Parlamento Europeo después de que se lo pidiese Albert Rivera públicamente, la portavoz de la Ejecutiva liberal, Lorena Roldán, hizo lo propio tras la reunión del Comité Permanente del lunes. Este sábado, ABC publicó que Luis Garicano seguía contando con Nart para trabajar con él sin ningún problema, según informaron desde su entorno, pero hoy la situación es distinta.

El equipo europeo de Cs no entiende la necesidad de Nart de airear públicamente sus discrepancias con su expartido y, después de que desde Madrid le hayan solicitado formalmente a Nart que abandone, no solo la delegación liberal, sino también su asiento en la Eurocámara, está completamente alineado con la dirección nacional de Cs.

Garicano también reclama ahora el acta a Nart

Fuentes del entorno de Luis Garicano tildan las declaraciones de Nart de absolutamente desafortunadas y reconocen que son las que han provocado una pérdida de confianza en él. Hasta el punto de que ahora también piden a su excompañero de filas que entregue su acta.

Desde el Congreso, algunos diputados ya avisaban por la mañana de que Garicano asumiría como propia cualquier decisión del partido respecto a Nart.

La carta ética que firman todos los cargos públicos de Cs no deja lugar a dudas: Nart debe dimitir como eurodiputado. «Abandonar el cargo público para el que fue elegido en listas de Cs, y los demás cargos públicos, que en su caso, pueda ostentar por designación de Cs, en el supuesto de que cese de militancia del partido por cualquier causa», reza la 16º obligación en esta carta.

Sin embargo, Nart se resiste a ceder su escaño para que lo ocupe el siguiente en la lista de Cs —en este caso Adrián Vázquez— y está dispuesto ahora a pasar al grupo mixto. Esta misma mañana, la Secretaría General de Cs ha enviado una carta formal a Nart requiriéndole su renuncia a su asiento en el Parlamento Europeo en coherencia con la carta ética del partido.

Nart se aferra al escaño

Reclamo desoído nuevamente por el parlamentario europeo. Según alega él en un comunicado de prensa, ya el lunes de la semana pasada llamó a Villegas para comunicarle su intención de desligarse de Cs, después de haber dejado dos meses atrás el Comité Ejecutivo por discrepancias con el veto a Pedro Sánchez. Según su versión, él le dijo a su ya ex secretario general que permanecería en la delegación de Cs como «independiente», como Soraya Rodríguez o Maite Pagazaurtundúa, sin que este mostrase «objeción alguna».

«Una organización política debe ser fiable y no cambiar de criterio de un día para otro» Javier Nart , Eurodiputado

Nart mantiene que incluso en la reunión del jueves Villegas estuvo «conforme» con su «condición de independiente» y que dejó en manos del secretario general el comunicado de prensa. «En los días siguientes, el presidente de Cs, Albert Rivera, en contradicción con su propio comunicado oficial, requirió ante los medios de comunicación mi renuncia», explica Nart, y espeta: «Una organización política debe ser fiable y no cambiar de criterio de un día para otro».

El eurodiputado abandona la delegación aunque apunta que «no abandona» sus «compromisos económicos» con esta y señala que los sueldos de sus once colaboradores dependen en una séptima parte de él.

«Soy eurodiputado electo y como tal seguiré, conforme al acuerdo inicial expresado, lamentando el inútil ruido creado, ciertamente no por mí», continúa Nart, que zanja el comunicado deseando suerte al que fue su partido y reconociendo que es «necesario para España e imprescindible en Cataluña».