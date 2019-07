Investidura de Pedro Sánchez, en directo | Podemos se abstiene tras no alcanzar un acuerdo y frustra la investidura

Actualizar

15.46La votación se salda con 124 votos a favor, 155 votos en contra y 67 abstenciones.

15.43Importante: Pedro Sánchez ya no puede ser investido presidente. Los 148 votos en contra lo imposibilitan.

15.38Montero ha votado de forma telemática de nuevo: abstención.

15.36Por el momento, 77 «síes», 112 «noes» y 48 abstenciones.

15.34Adriana Lasta vota «sí».

15.33La votación marcha así: 61 «síes», 95 «noes» y 37 abstenciones.

15.32Alberto Garzón: Abstención.

15.30Pablo Echeique se abstiene. Por el momento, 50 «síes», 66 «noes» y 25 abstenciones.

15.28Pablo Casado también ha votado: «No»

15.25Los diputados de ERC están optando por la abstención mientras que los de JxCAT están votando «no».

15.24Por el momento, 30 «síes», 31 «noes» y 13 abstenciones.

15.23Turno para Inés Arrimadas, que vota «no».

15.20Ya ha comenzado la votación. Por el momento, 18 «síes», 15 «noes» y 8 abstenciones.

15.16Pedro Sánchez necesita más votos a favor que en contra para ser investido presidente en esta votación.

15.13Meritxell Batet anuncia que en cinco minutos dará comienzo la votación.

15.12«Hoy por segunda vez impedirá un Gobierno socialista», concluye Adriana Lastra su intervención.

15.11«Dijo que no a Sanidad, Vivienda, una Vicepresidencia de carácter social para la señora Montero, y ahora se descuelga cn una última propuesta sorpresa sobre las políticas activas de empleo. ¿Sabe que están trasferidas a las Comunidades Autónomas? A usted no le ha interesado que España tenga un Gobierno progresista», asegura Lastra.

15.10Lastra: «Usted estaba aquí a otra cosa. Exigía la dirección política del Gobierno. En el fondo nunca ha aceptado el resultado de las elecciones y quería usar estas negociaciones para conseguir lo que los ciudadanos no le habían dado. Quería tener un Gobierno paralelo al socialista».

15.09La diputada del PSOE continúa criticando la actitud del líder de Podemos: «Todo tiene un límite y usted lo sobrepasó. Necesitamos socios leales (...) Esta es la segunda vez que usted, señor Iglesias, va a impedir un Gobierno de izquierdas en España».

15.05Lastra: «Nos exigía manejar másde la mitad del gasto público. Pero también pedia controlar todos los ingreoss. Tributos, inspeccion fiscal. O le dabamos el control del gasto público o no había más que hablar. Yo estuve allí señor Iglesias, no ganó las elecciones. No vamos aceptar chantajes e imposiciones. De cara al público exigía proporcionalidad, pero en realidad pedía controlar la economía de este pais».

15.02Sube a la tribuna Adriana Lasta: «Hoy no es un buen día».

15.00«Todavía hay dos meses para un nuevo intento. Tiempo suficiente para que todo el mundo se replantee su decisión. Todos somos conscientes de que hay que pactar. Y para pactar hay que ceder (...) Le deseo mucha suerte, señor Sánchez», asegura Mazón.

14.59Finaliza Baldoví y sube a la tribuna Mazón (Partido Regionalista de Cantabria): Respecto a Cantabria, estamos contentos con el trabajo realizado en estos doce meses. Es obvio que nuestro voto no iba a ser el decisoivo. También estoy convencido de que la mayoría de los grupos politicos aquí presentes firmarían dichos acuerdos».

14.55Turno paras Baldoví (Compromís): «Esperaba más de usted, y más de todos. Usted quiere ganar esta votación por rendición. Quiere ser presidente sin negociar a fondo con nosotros. El otro día percibimos soberbia en su discurso. Compromís estará si usted quiere negociar con lealtad. Si dejamos morir estos dos meses, si vamos a elecciones, muchas personas se abtsendrán...».

14.51Toma la palabra el diputado de Nvarra Suma Carlos García Adanero: «En Navarra hay dos opciones. Un Gobierno Constitucionalista o un Gobierno del PSOE con Bildu. Si no rectifica demostrará que está mucho más cómodo con los independentistas».

14.49«Estamos dispuestos a hablar a partir de mañana, no de investidura, sino de gobernabilidad. Con seriedad, como se ha hecho siempre. Gobierno no se negocia en tres días. Alemania tardó tres meses», concluye la diputada canaria.

14.47Toma la palabra Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, que recomienda a Sánchez «dejarse de asesores y estrategias».

14.45Matute: «Los votos de Bildu eran desde hcae meses un compromiso antifascista para no hacer realidad el sueño de la derecha. También se ha profundizado poco lo que significa el feminismo. Y se ha empleado el sentido de Estado como arma arrojadiza. Nos sobra sentido común».

14.44Finaliza Laura Borràs y toma la palabra el portavoz de EH Bildu.

14.40Laura Borràs, diputada de JxCAT, sube a la tribuna: «Nuestros compañeros son presos políticos, pero usted es un político preso (...) El otro día estuvo desafortunado. Creo que en eso coincide la mayoería del hemiciclo. Nuestro no es un no que con su actitud se ha convertido en irremediable. El día que usted le diga «sí» a la política encontrará alguna solución».

14.38Finaliza su intervención Aitor Esteban, que confía en poder llegar a un acuerdo para formar Gobierno antes incluso de septiembre.

14.37No han trabajado un programa conjunto (...) Creáme si le digo que esperaba que fuese investido, señor Sánchez. Nuestro «sí» lo tenía en el bolsillo, pero no han seguido un procedimiento adecuado».

14.36Esteban: «Señor Iglesias, hay que saber la fuerza que uno tiene y medirse. Pero creo que todavía tenemos margen para un acuerdo, si verdaderamente el problema se reduce a las políticas activas de empleo (...) No aquí y ahora, pero si realmente el problema se reduce a eso...».

14.33El portavoz de los nacionalistas vascos habla de PSOE y Unidas Podemos: «El PSOE ha dejado pasar demasiado el tiempo. Debería haber buscado más empatías. Tampoco entiendo que se tire la toalla antes de tiempo. Pero señor Iglesias, usted tiene que aceptar también que es una fuerza política sin experiencia. Hay que crear una imagen y una confianza primero».

14.31Sube a la tribuna Aitor Esteban, portavoz de PNV: «Creía que con la presión social y de esta Cámara al final iba a salir adelante la investidura. Confieso que estoy decepcionado».

14.30Rufián hace referencia a Oriol Junqueras antes de concluir su intervención.

14.29Rufián: «Señor Sánchez, se arrepentirá de haber preferido la abstención del PP o Cs antes que preferir a Pablo Iglesias en el Gobierno. Señor Iglesias, se arrepentirá de dejar pasar esta oportunidad».

14.27«Fue un error el veto a Pablo Iglesias. Señor Iglesias, es un error no aceptar tres, cuatro o cinco Ministerios», asegura Rufian, que critica la actitud de ambos dirigentes.

14.25Rufián: «¿Cuanto tiempo nos vamos a arrepentir de lo de hoy la izquierda? Nos emplazan a septiembre. ¿Habrá septiembre? Septiembre nos complica la vida a todos».

14.24Toma la palabra Gabriel Rufián: «Aquí un miembro de la banda, señor Rivera».

