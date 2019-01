Un independentista e inhabilitado, el diputado español que más viaja al Consejo de Europa Ciudadanos urge a Pastor a actualizar la delegación para que Jordi Xuclà deje de representar a España

Han pasado casi ocho meses desde que el Consejo de Europa inhabilitó parcialmente al diputado del PDECat, Jordi Xuclà, por infringir «gravemente» el Código de Conducta de la Asamblea Parlamentaria. Sin embargo, ni su partido ni el Congreso han tomado medida alguna. Xuclà mantiene voz y voto en el órgano europeo pero no puede realizar funciones de representación institucional, elaborar informes o ejercer como observador electoral. A pesar de ello, es el diputado que más viaja para representar a España ante este órgano, para incredulidad de los diputados europeos en la Asamblea, según denuncia la diputada de Ciudadanos en la delegación, Melisa Rodriguez. «No entienden cómo es posible que Xuclà siga acudiendo después de haber sido inhabilitado, y esto perjudica a la imagen de España», subraya.

Según los datos de desplazamientos ya abonados por el Congreso, Xuclà se ha desplazado como delegado español al menos 43 veces en lo que va de legislatura cuando ningún otro parlamentario llega a la treintena de desplazamientos para este cometido.

Hoy expira el plazo para que el Congreso actualice sus representantes en el Consejo de Europa

Además, en diez de las ocasiones viajó solo siendo la única voz de España para cuestiones tan importantes como la elección de jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una instancia ante la que podrían acabar acudiendo los líderes catalanes encausados por la consulta ilegal del 1 de octubre. La tónica no cambia si se atiende solo a los viajes realizados por este diputado desde que fue inhabilitado por el Consejo de Europa el pasado 16 de mayo. Sigue siendo el diputado que más se desplaza con ocho desplazamientos ocho meses, dos de ellos como único representante de España.

Un puesto dudoso

La Mesa del Congreso argumenta que son los grupos parlamentarios los que eligen qué diputados pertenecen a cada comisión. Y que mientras el PDECat decida mantener a Xuclà en la delegación española no puede oponerse a sus viajes. Sin embargo, Cs denuncia que el diputado catalán está ocupando una plaza en la delegación que numéricamente no le corresponde. El PDECat y Coalición Canaria crearon un nuevo grupo parlamentario en julio de 2017 en el Senado, y el puesto que ocupa Xuclà corresponde a un senador de este grupo. La actualización de esta ecuación expulsaría al diputado catalán de la delegación española, pero la Mesa del Congreso ha rehúsado a dar el paso. No obstante, sí ha ajustado la composición de las Comisiones Mixtas al nacimiento de este grupo. Para Melisa Rodríguez esta situación supone una «ilegalidad manifiesta» puesto que la Mesa no está adecuando la composición de una delegación a la representación de los grupos. Sin embargo, la formación naranja se encuentra en minoría en este asunto ya que Podemos, PSOE y PP no han querido modificar hasta ahora la composición.

Un año más

Así las cosas, hoy vence el plazo para que los parlamentos nacionales comunique al Consejo de Europa la composición de sus delegaciones. Si no se producen cambios, se prorroga durante un año la lista actual y el inhabilitado Xuclà seguirá representando a España. Como fórmula de presión, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha dirigido un escrito a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para urgirle a que adecúe la composición de la delegación a la representación de los grupos parlamentarios a más tardar el próximo lunes. La Mesa del Congreso se reunirá precisamente ese día para aprobar el calendario de tramitación de los nuevos Presupuestos y establecer los Plenos del nuevo periodo sesiones.