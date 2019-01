Iglesias confirma que Podemos competirá con Errejón en la Comunidad de Madrid: «Íñigo no es Manuela» El secretario general de la formación morada envía mediante redes sociales una carta a sus inscritos

Después de que en la mañana de este jueves Íñigo Errejón hiciera saltar por los aires el consenso de Podemos en Madrid, ha sido Pablo Iglesias el que ha publicado una carta a los inscritos donde confirma que su partido presentará un candidato alternativo en la Comunidad de Madrid. Aunque en el Ayuntamiento Podemos haya ofrecido no concurrir a las elecciones por respeto a Carmena, añade que «Íñigo no es Manuela».

El secretario general de Podemos ha avisado a su hasta ahora candidato para la Comunidad de Madrid de que la formación «está por encima de su ambición personal» y de que Podemos saldrá a ganar en las próximas elecciones autonómicas de Madrid junto a Izquierda Unida y el resto de sus aliados con la hoja de ruta que las propias bases habían dictado. «Los inscritos marcasteis el camino y cumpliremos con vosotros», añade.

En el comunicado, Iglesias no menciona las medidas que va a tomar la dirección del partido contra Errejón, pero alega sentirse «tocado» y «triste» por la decisión de Errejón de iniciar un «nuevo proyecto político personal» junto a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y lamenta además que se lo hayan ocultado. Esto, además, en el día en que Podemos debería estar celebrando su quinto aniversario: «Este cumpleaños no es feliz, pero, en este tiempo en el que un nuevo bloque reaccionario amenaza con destruir las conquistas democráticas, nuestro deber es levantarnos y trabajar para defender la dignidad».

«No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio para la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa. Creo que nuestros inscritos se merecen más respeto», le espeta al hasta ahora número uno por Madrid. Además, añade que ha vuelto a «sentir vergüenza» de que se hable de Podemos por «maniobras de este tipo» y, además, después de que la Asamblea de Vistalegre II, en la que las tesis de Errejón perdieron frente a las 'pablistas', «mostró una herida y una falta de madurez» que ya les «avergonzó» mientras la gente les pedía unidad.

Tiene en su carta, aún así, palabras amables para Manuela Carmena: «Cuatro años después no nos arrepentimos de haberlo hecho. Se han hecho algunas cosas buenas para los madrileños y, por eso, nos alegramos de haber hecho posible que Manuela fuera candidata y de que contara con un equipo plural». Además, añade que aunque el nuevo proyecto de Carmena «se parece muy poco al de Ahora Madrid de hace cuatro años», si ese proyecto y «las exigencias de Manuela de decidir su lista del primer al último nombre son la condición de posibilidad para que los corruptos y los reaccionarios no vuelvan a gobernar Madrid, estamos dispuestos a hacernos a un lado y a no presentarnos a las elecciones municipales en Madrid».

Seguido a las palabras hacia Carmena, el secretario general de Podemos añade, «con todo el respeto», que «Íñigo no es Manuela». Termina su alocución prometiendo a los inscritos en su partido que «en la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad».