Qué hacer si no tienes la tarjeta censal para las elecciones del 26-M Este documento solo se ha reenviado a aquellos electores residentes cuyos datos han sufrido alguna modificación

S.E. @abcespana Madrid Actualizado: 22/05/2019 14:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La tarjeta censal es el documento que la Oficina del Censo Electoral envía a los ciudadanos una vez convocadas las elecciones para indicarles en qué mesa deben votar. En ella se indican los datos actualizados de inscripción en el censo electoral vigente y se informa de la sección, la mesa electoral, el local electoral donde le corresponde votar y la dirección del mismo. Su carácter es meramente informativo, y no recibirla en casa no implica en ningún caso que no se pueda ejercer el derecho al voto. No obstante, sí representa una guía que facilita mucho la labor a los vecinos.

A tan solo cuatro días de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, algunos residentes no han recibido todavía esta tarjeta y se preguntan cuándo les llegará a sus buzones. Sin embargo, salvo que se haya producido algún cambio en sus datos personales deben saber que no recibirán una segunda tarjeta antes del 26 de mayo.

Internet, la clave

La Oficina del Censo Electoral ha habilitado un servicio en internet destinado a aquellas personas que hayan desechado o no hayan recibido la tarjeta censal, para conocer el colegio, la sección y la mesa en la que se tiene que votar. Se accede a él a través de la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística.

Una vez dentro, solo tiene que hacer clic en el enlace que encontrará en el lado derecho de la pantalla «Consulta de mesas y locales electorales». Para realizar la búsqueda de mesa y local electoral, deberá cumplimentar los datos de la pantalla que considere oportunos. Los campos marcados con un asterisco (Provincia, Municipio e Inicial del Primer Apellido) son obligatorios.

Tras rellenar los datos de la pantalla de selección, tan solo tendrá que darle al botón de «BUSCAR». Después se le presentará un listado con todos los registros seleccionados. Si pincha sobre un determinado registro se le aparecerá la Pantalla de Detalle, en la que le aparecerán los datos de la mesa y del local electoral.

De todos modos, para cualquier consulta también se puede dirigir a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o llamar por teléfono al número 901.101.900. Otra opción es que se ponga en contacto con su ayuntamiento. En el caso de vivir en Madrid, puede llamar al teléfono gratuito del 010.