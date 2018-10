Cospedal se descarta como posible candidata a la Alcaldía de Madrid En un comunicado, la exsecretaria general del PP asegura que nunca ha tenido intención alguna de ser alcaldesa de la capital

María Dolores de Cospedal se ha autodescartado como posible candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, después de que en los últimos días su nombre hubiera sonado de forma insistente, mientras en la dirección del partido no se negó en ningún momento esa opción.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación, la ex secretaria general del PP asegura que la posibilidad de ser candidata en Madrid no existe, y que no tiene nada que ver con la plataforma de apoyo a su candidatura que se impulsó en los últimos días en las redes sociales.

El comunicado íntegro de Cospedal dice así:

«Ante las múltiples informaciones aparecidas acerca de la posibilidad de ser candidata a la Alcaldía de Madrid quiero comunicar con toda claridad:

1. Que tal posibilidad no existe.

2 Que la plataforma que se ha creado no responde a ninguna indicación mía.

3. Que ni tengo ni he tenido nunca intención alguna de optar a dicha elección.

A aquellos que mantienen esta hipótesis y creen conocer mi más íntima voluntad, les ruego se abstengan de opinar sobre mis deseos o intenciones, los cuales, obviamente, no conocen ya que se encuadran en la esfera de mi intimidad.

Me he visto obligada a hacer este comunicado para terminar con una situación que no he propiciado y no he querido en absoluto.

Maria Dolores de Cospedal».