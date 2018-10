Casado: «¿Por qué Sánchez no rompe con Puigdemont, Torra y Otegui?» El presidente del PP recuerda que a Aznar le llamaron «asesino», a Rajoy, «indecente» y a él «indigno», y nunca romperá con el Partido Socialista por «responsabilidad»

El presidente del PP Pablo Casado, ha acusado al Gobierno de Sánchez de tener la pie muy fina, por «romper las relaciones» con el PP, después de que el líder de este partido acusara al presidente de ser responsable del golpe de Estado en Cataluña. «Esto no se puede aguantar más», ha dicho Casado. «Yo no rompo relaciones con nadie más que con los independentistas y con Bildu». Casado ha preguntado a Sánchez por qué no rompe con Puigdemont, Torra y Otegui.

«Yo con el Partido Socialista nunca romperé relaciones, por responsabilidad. Y eso que nos han llamado cosas mucho peores», ha señalado Casado. «Eso de y ahora qué tendrá que decirlo el Gobierno. Aquí no se trata de decir ahora no respiro, me tiro al suelo y pataleo. A mí me han llamado indigno, ultraderechista y me compararon con los xenófobos», ha recordado Casado en un desayuno informativo.

Casado ha aclarado que no tiene nada personal contra Sánchez, pero ha advertido de que su Gobierno es rehén de los independentistas, los populistas y los batasunos. «Yo con Pedro Sánchez no tengo ninguna mala relación personal. Le conozco desde hace 10 años, Lo que reivindico es un Partido Socialista patriótico». En realidad, Casado cree que el PSOE perdió el debate ayer y ahora intenta ganarlo «en los camerinos».

«¿No estamos crispando el escenario?», le preguntó una asistente. Casado ha respondido así: «El PP siempre ha sido un partido de consensos. Es la primera vez que un partido que no gana las elecciones, con apoyos poco aconsejables, desalojó al Gobierno que había ganado. Propuse apoyar los Presupuestos si se mantenía la senda de déficit y las previsiones presupuestarias. Y propuse prestar nuestros votos en el Senado para aplicar de inmediato el 155, para evitar que el chantaje de los independentistas rompieran la unidad de España».

Casado ha recordado que tendió la mano al Gobierno de Sánchez, sin ningún éxito. «Empecé tendiendo la mano. Lo que ayer hablamos en el Congreso fue sencillo. Igual que cuando hay un incendio, nadie responsabiliza al Gobierno de incendiar el monte, pero sí se le dice que es responsable si no ha puesto medios para apagarlo. Lo lógico es que si se perpetra un desafío a la soberanía nacional, el Gobierno tiene la responsabilidad de evitar la ruptura de la legalidad».

El presidente del PP ha preguntado a Sánchez por qué no rompe con Puigdemont, Torra u Otegui, en vez de con el Partido Popular: «A Aznar se le ha llamado asesino, a Rajoy, indecente, por no vigilar la conducta de dos alcaldes de pueblo. Y resulta que nosotros no podemos decir que un Gobierno es responsable si no aplaca cualquier intento de golpe de Estado que se da en una región. Es una victimización que nadie se cree. ¿Por que Sánchez no rompe con Puigdemont, Torra y Otegui? No sé qué es romper relaciones, no estamos entre familias o vecinos. El Gobierno tiene la piel muy fina. Y sin embargo no dice que va a romper con Torra o Tardá. Es insólito».

Casado ha participado en un desayuno informativo, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, solo unas horas después de que La Moncloa asegurara que el Gobierno de Pedro Sánchez daba por rotas las relaciones con el líder del PP. En el Ejecutivo están muy ofendidos porque Casado acusó a Sánchez, en un debate parlamentario, de ser partícipe y responsable del golpe de Estado que se está llevando a cabo en Cataluña.