Entrevista Abel Caballero: «Habría que llegar a un pacto estatal para compensar los escaños de los secesionistas» Defiende que Sánchez no gobierne con Podemos tras el rechazo a su oferta de coalición

Seguir José Luis Jiménez Vigo Actualizado: 25/08/2019 01:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Apoyó a Susana Díaz durante las primarias aunque ahora es un acérrimo defensor de Pedro Sánchez. «Lo está haciendo bien», subraya. El alcalde de Vigo, el que tiene un mayor porcentaje de respaldo en la España urbana, es uno de los últimos supervivientes del viejo PSOE de Felipe González. Y mientras le hace la guerra a Alberto Núñez Feijóo aplicando el discurso localista que lo ha encumbrado en su ciudad, también reflexiona para ABC sobre política nacional.

Presume de saber escuchar lo que le pide la calle. ¿Qué le dicen sobre un gobierno PSOE-Podemos?

La ciudad me habla en clave Vigo. Dieron un mensaje importante: es posible una mayoría de casi el 70% en una ciudad de 300.000 habitantes. Todo depende de la política que se aplique. Entendí que se podía hacer una política muy para todo el mundo, en la que algunas fronteras ideológicas se podían difuminar e incluso borrar, y hacer espacios comunes.

Esa política de amplio espectro, ¿es exportable al plano estatal?

Cuanto más elevas el ámbito espacial, la ideología está más presente. Pero sí, eso se llama ocupar el centro del espacio político, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez. No digo el centro ideológico, sino político, con mensajes para un número muy mayoritario de ciudadanos.

¿Y pactar con Podemos no era abandonar ese centro?

Sin duda, pero eso lo decidieron los ciudadanos en las elecciones. Quien decide con quién pactas no eres tú, esto lo tenemos que aprender. Yo hablo de pactos parlamentarios, no de coalición. Cs, rompiendo su idea inicial de partido, decide que no quiere sentarse a hablar con el PSOE. En términos políticos, fue gravísimo. La reflexión de fondo es que hay una parte del espectro político que deja de lado su responsabilidad de Estado para ir a nuevas elecciones. Son el PP y Cs, y entiendo que también lo está diciendo Podemos por la vía de los hechos.

«Los ciudadanos votando marcaron el camino de los pactos y Ciudadanos se quitó del medio» Abel Caballero , Alcalde de Vigo y presidente de la FEMP

¿Usted no veía factible la coalición de gobierno PSOE-Podemos?

Da igual lo que yo viera. Pedro Sánchez hizo una oferta de gobierno de coalición, generosísima, y Podemos dijo que no. ¡Una vicepresidencia y tres ministerios! ¡Es increíble! Con partes tan importantes como la política social. Dijeron que no porque no estaba Iglesias. Si la vicepresidencia fuera para él, creo que habría dicho que sí. Lo que convierte a Podemos en un partido con una dosis de personalismo tan importante que crea preocupación.

Y si ese gobierno de coalición llega a fraguarse, ¿qué travesía le habría augurado?

Esa opinión me la guardo. Pero fueron los ciudadanos votando los que marcaron el camino para los pactos, y Ciudadanos se quitó del medio.

¿Usted volvería a intentarlo con Podemos después del verano, como ha anunciado Sánchez?

Para un gobierno de coalición, yo personalmente no. Para un pacto parlamentario, sí.

¿Le ha decepcionado Ciudadanos?

Muchísimo. Cs nace para ser un partido de pacto, con el centro-izquierda y la derecha. Una idea brillante, porque evita los pactos con partidos territoriales, que todos sabemos que en la historia democrática de este país se pagan en los Presupuestos. Cs tiene esa buena idea: ser UPyD, pero en serio. Un proyecto para pactar a izquierda y derecha y hacer políticas, no inversión territorial. Pero de repente aparece el virus de la ambición, y Rivera se da cuenta de que en vez de vicepresidente puede ser presidente, que puede hacerle «sorpasso» al PP de Casado y esto lo rompe todo. Entonces rompe con el PSOE y dice que es derecha liberal. Un partido de centro no pacta con Vox. Pretende ser el primero de las tres fuerzas.

¿La ambición no es legítima?

Siempre, pero no a costa de romper tu propia posición política. Y eso ha desnaturalizado a Ciudadanos, que es un partido como PP o Vox. Ha olvidado su responsabilidad de Estado. ¿Sabe quién es el principal beneficiario de que haya repetición electoral? El secesionismo. Porque España se muestra como un Estado débil que necesita repetir elecciones dos veces en menos de cuatro años. Por cierto, ¿el PP de Rajoy estaría pactando con Vox? Pues va de esto. ¿O se abstendría al PSOE y haría oposición?

¿Cree que Rajoy se abstendría?

No tengo ninguna duda de que sí. Y a Rajoy algo lo conozco.

Llegó a decir que «con los independentistas, ni a tomar café». Pero a Sánchez lo hicieron presidente los votos de los independentistas, de Bildu, Esquerra y el PDECat.

Yo los llamo secesionistas, porque quieren la ruptura unilateral sin respetar las leyes. Los independentistas quieren la independencia, pero a través de las leyes en vigor. Y no, no hicieron presidente a Sánchez. Ese argumento está cojo. En la moción de censura los secesionistas elegían si gobernaba Pedro o Rajoy. ¿Si hubieran apoyado a Rajoy me haría esta pregunta? Al final, en el Congreso hay un número de diputados, creo que son 26, con los que ninguno queremos pactar. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo para compensar su voto, y ya no tiene lugar esta pregunta?

¿Cómo se haría?

Sería un acuerdo entre partidos. No tiene mayor dificultad. Sería un buen acuerdo político para no depender de ellos. ¿Si estos 26 votan a favor o en contra de una investidura, su voto es bueno o malo? Pero cuando es para el PSOE lo criticamos, y si no lo votan y vamos a elecciones, como quiere el PP, entonces es bueno. Lo que no podemos es estar en un país en el que los que pierden quieren que se repitan las elecciones. Y eso está empezando a pasar.

Usted retocaría la ley electoral.

Sin ninguna duda. La propuesta de Pedro Sánchez me parecía un punto de partida. Debemos tener un mecanismo que nos garantice que hay gobierno detrás de las elecciones. Los ayuntamientos somos 8.131, y todos tenemos gobierno, porque si no hay mayoría absoluta o acuerdo, gobierna la lista más votada. Me vale.