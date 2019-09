Casado pide a Sánchez que elija: o Torra o él El presidente del PP tiende la mano al líder socialista para actuar en Cataluña, pero le exige que ponga fin a sus pactos con Junts per Cat y ERC

Seguir Mariano Calleja @Marianocalleja Zaragoza Actualizado: 29/09/2019 13:40h

Con un PP en ascenso en las encuestas, el presidente de los populares, Pablo Casado, ha pisado el acelerador de la precampaña este domingo en Zaragoza, en el Día del Afiliado, en el que han participado unas 2.000 personas, que han pagado 11 euros para participar en la fiesta. A pocas horas de que acabe el plazo para registrar las coaliciones, ha subrayado que Ciudadanos aún está a tiempo de unirse en España Suma. Y sobre el desafío independentista en Cataluña, ha tendido la mano a Sánchez, pero le ha instado a elegir entre el PP o Torra y Puigdemont.

«Salimos a ganar, pero sobre todo podemos ganar», ha advertido Casado, que ha recuperado el optimismo tras conocer las tendencias en las encuestas. En el PP saben, sin embargo, que por mucho que pueda subir el partido, una mayoría del centro-derecha es muy complicada si se mantiene la fragmentación.

Casado se ha referido a la capacidad de pacto del centro-derecha, como se comprobó en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde el popular Jorge Azcón consiguió la Alcaldía, gracias al acuerdo del PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox.

Pero el de Zaragoza fue un acuerdo a posteriori. Casado ha insistido en que aún hay tiempo de llegar a un pacto antes de las elecciones. En concreto, sobre la oferta de España Suma, ha recordado que el plazo para las coaliciones acaba mañana, lunes. El líder del PP ha mantenido su propuesta de «generosidad», para que «sobre todo» Ciudadanos puede integrarse en esa plataforma. «No entendemos la negativa, que se apele a unir después de las elecciones lo que se puede unir antes, porque la ley electoral penaliza esa división».

«En estas elecciones se elige si hay bloqueo o si hay un Gobierno, si hay un Gobierno del PP o si seguimos bloqueados con Pedro Sánchez, que no ha sido capaz de ponerse ni con sus socios preferentes».

«No va a haber desbloqueo político por la izquierda», ha advertido el candidato del PP. «A tiempo estamos de una España Suma, de sumar los que pensamos que hace falta una alternativa en España, y si no tendremos que apelar a que los españoles unan en las urnas lo que algún político ha decidido sin mucha responsabilidad no unir antes».

Desafío independentista en Cataluña

Respecto al desafío a la legalidad en el Parlamento autonómico en Cataluña, el líder del PP se ha mostrado tajante, aunque el tono ha seguido siendo moderado, sin aspaviento y sin reclamar un 155. «Hemos visto que se pedía la expulsión de la Guardia Civil. Y nosotros estamos con la Guardia Civil», una afirmación que ha sido contestada con aplausos.

Casado ha criticado la actitud del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, quien aplaudió en el Parlamento autonómico a los CDR detenidos por terrorismo: «Es la primera vez que en un Estado democrático, en un Parlamento, hay una defensa de unas personas que han sido detenidas por terrorismo. Pasaba con Batasuna, pero nunca con partidos con responsabilidad de Gobierno. Ahora lo han hecho Junts per Cat y ERC, los partidos que tienen responsabilidades de Gobierno y que han pactado con el PSOE la Diputación de Barcelona y los Ayuntamientos de Casteldefells y Badalona, pese a ganar el PP en estos municipios.

«Le digo a Pedro Sánchez: tiene mi mano tendida para apoyarle por si decide de una vez por todas hacer cumplir la ley en Cataluña. El PP siempre estará al lado de los partidos de Estado. Es nuestra responsabilidad. Pero le digo que no puede coger con una mano al PP y la otra dársela a Junts per Cat o ERC. No se puede pedir responsabilidad al PP y al mismo tiempo justificar a Torra, que ha dicho que los detenidas de CDR son buenos», ha advertido Casado.

«Señor Sánchez, aclárese, si está con la democracia y la Constitución, no puede seguir dándole la mano en esas instituciones a los partidos que jalean y justifican a los violentos. Eso es inaceptable en cualquier país».

Casado ha pedido a Sánchez que diga claramente que el PSOE va a respetar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el desafío independentista, sea cual sea la pena: «Antes de la sentencia tiene que mandar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles y decir si el PSOE va a respetar las penas que imponga el Tribunal Supremo, imponga las penas que imponga a los detenidos, y si va a velar por la seguridad y la legalidad si Torra cumple con su amenaza y alienta a la violencia en las calles».