Elecciones en Andalucía 2018 Susana Díaz: «PP y Ciudadanos arrinconan al PSOE solo porque llevamos 36 años gobernando» La presidenta de la Junta en funciones insiste en que cualquier pacto de esas formaciones necesita del apoyo de Vox

M. Moguer

Susana Díaz, la presidenta de la Junta en funciones, ha explicado esta mañana durante una entrevista en la cadena Ser que «PP y Ciudadanos quieren echar al PSOE solo porque llevamos 36 años gobernando». Para Díaz, la derecha no suma más que la izquierda tras las elecciones andaluzas del 2D, puesto, que, ha dicho, hay que restar a ese grupo a Vox, que es «extrema derecha». Un partido, ha dicho, que «defiende la violencia contra la mujer» y es racista y contrario a la Constitución.

Para Díaz, el PSOE ha ganado las elecciones con más de un millón de votos. Por eso, ha argumentado, solo hay dos caminos: O «reconocer la victoria del PSOE» o «echarse en brazos de la extrema derecha». «Si se quieren casar con la ultraderecha -ha dicho en referencia a PP y Cs- que justifica la violencia contra las mujeres y es racista, que lo digan».

En cuanto a los fallos de la campaña electoral que ha llevado al PSOE al peor resultado de su historia en Andalucía, Díaz ha explicado que cree que la desmovilización del voto socialista ha venido porque «han pesado los 36 años de gobierno del PSOE y la recuperación de la agenda social», aunque Díaz opina que este último punto no es un fallo del PSOE-A, sino que ha afectado a todos los partidos socialdemócratas de Europa. «También ha afectado el contexto nacional y la respuesta al problema territorial en Cataluña», ha indicado. «El PSOE ha tomado nota».

En todo caso, Díaz cree que «lo importante es que los que se han quedado en casa sepan que hemos tomado nota de ese descontento. Hemos ganado las elecciones con más de un millón de votos» y se ha mostrado sorprendida que de que «PP y Cs quieran arrinconar al PSOE solo porque llevamos 36 años gobernando». En su opinión, «los que han quedado segundos y terceros quieren gobernar» pero «los andaluces han votado mayoritariamente al PSOE».

La «ultraderecha»

Para Díaz, «Andalucía no se acuesta de centro izquierda y se levanta de derechas» y el ascenso de Vox es «parte del ciclo político en toda Europa», solo que aquí se ha notado antes porque «somos los primeros en el ciclo electoral». Ese auge «de la extrema derecha ha cruzado Despeñaperros. Ahora hay que decidir si hay «cordón sanitario" contra Vox», ha propuesto, o si el resto de partidos «se quieren "aprovechar" de esa extrema derecha». Esa una decisión «que tendrá que tomar cada uno», ha indicado.

Sobre el acuerdo de PP y Cs, la presidenta de la Junta en funciones ha indicado que Santiago Abascal -líder de Vox- tiene que dar «permiso» a esas formaciones para aprobar un acuerdo de gobierno «porque no tienen votos suficientes». Y ha tachado al entendimiento de los tres partidos de «un tripartito de perdedores» que no puede «tomar ninguna decisión que no tenga el visto bueno de Absacal».

Sobre su futuro político, Díaz ha dicho que se presentará a la investidura porque ella no va a hacer «un Rajoy o una Arrimadas». «Claro que me voy a presentar -ha dicho- pero quiero ver qué va a hacer el señor Rivera, si está dispuesto a entregarse a Vox». EL PSOE andaluz, ha dicho, «va a volver a ilusionar tomando nota». La gente «se ha quedado en su casa pero no se han ido a otro partido de izquierdas», ha indicado Díaz, que cree que la confianza de que el PSOE iba a ganar ha desmovilizado voto, así como el contexto nacional o la caza. «Yo he visto un vídeo de la extrema derecha de la caza donde hay 200.000 federados», ha indicado. «Hay descontento en Sanidad y en dependencia parece que hemos llegado tarde. En la comunicación de la acción del Gobierno tenemos que mejorar», ha explicado durante la entrevista.

Díaz ha asegurado que «por supuesto» será jefa de la oposición sin o forma gobierno porque es lo «coherente». «Qué le voy a decir a los andaluces, que si no gobierno me voy?» Díaz ha explicado que tiene la satisfacción de que el PSOE ha ganado las elecciones. Eso si no formamos gobierno. «Yo me siento respaldada por los militantes, por los votos, los compañeros... En el PSOE al que gana unas elecciones, nunca se le pide que se vaya. Yo ahora tengo la ilusión y las ganas de que paremos a la extrema derecha».